В Улан-Удэ перед судом предстанет очередной «Отелло»

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего горожанина, обвиняемого в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть» его сожительнице, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, обвиняемый проживал с сожительницей в квартире одного из домов в 115-м микрорайоне Улан-Удэ. Он ушел с работы раньше обычного 19 апреля нынешнего года, употребил спиртное. А когда под вечер вернулся домой, то застал сожительницу с незнакомым мужчиной. Из ревности обвиняемый стал избивать незнакомца. Тот смог быстро одеться и покинуть квартиру.Тогда обвиняемый переключился на женщину, нанес ей множество ударов кулаками и ногами по различным частям тела, после чего схватил нож, стал срезать сожительнице волосы, причинив глубокие порезы головы, из которых открылось обильное кровотечение. После этого мужчина успокоился и вызвал скорую медицинскую помощь. Потерпевшую госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, в результате причиненных повреждений вскоре она скончалась.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com