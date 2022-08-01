Общество 01.08.2022 в 17:58

В Улан-Удэ перед судом предстанет очередной «Отелло»

Он даже успел вызвать «скорую», но от побоев и глубоких порезов головы сожительница скончалась  
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В Улан-Удэ перед судом предстанет очередной «Отелло»
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего горожанина, обвиняемого в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть» его сожительнице, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, обвиняемый проживал с сожительницей в квартире одного из домов в 115-м микрорайоне Улан-Удэ. Он ушел с работы раньше обычного 19 апреля нынешнего  года, употребил спиртное. А когда под вечер вернулся домой, то застал сожительницу с незнакомым мужчиной. Из ревности обвиняемый стал избивать незнакомца. Тот смог быстро одеться и покинуть квартиру.

Тогда обвиняемый переключился на женщину, нанес ей множество ударов кулаками и ногами по различным частям тела, после чего схватил нож, стал срезать сожительнице волосы, причинив глубокие порезы головы, из которых открылось обильное кровотечение. После этого мужчина успокоился и вызвал скорую медицинскую помощь. Потерпевшую госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, в результате причиненных повреждений вскоре она скончалась.      

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com
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