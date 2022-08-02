Общество 02.08.2022 в 10:35

Дополнительная группировка «лесного спецназа» Бурятии отправится в Якутию

На страже лесов Бурятии остаются более 200 пожарных-десантников и парашютистов-пожарных
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Дополнительная группировка «лесного спецназа» Бурятии отправится в Якутию
Дополнительная группировка сотрудников Забайкальской базы авиационной охраны лесов отправится из Бурятии в Якутию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

«К нам поступил запрос от главы Якутии на увеличение группировки в рамках межрегионального маневрирования. Пятьдесят наших пожарных-десантников работают в соседнем регионе с начала июля. Людей не хватает, нужно помочь соседям, но и свои границы оголять мы не будем», - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской на оперативном штабе по тушению лесных пожаров.

В командировку отправятся 30 опытных пожарных-десантников и парашютистов-пожарных из Хоринского, Закаменского, Еравнинского, Нижнеангарского, Кабанского авиаотделений. За их плечами множество  потушенных крупных лесных пожаров. Также они участвовали в тушении сложных лесных пожаров в Якутии и Иркутской области в прошлом году. Специалисты отправятся в Мирнинский район Якутии, где по данным программы «ИСДМ-Рослесхоз» действует пять лесных пожаров на площади более 3,4 тыс гектаров.

«В Бурятии лесопожарная обстановка стабильная. На страже лесов Бурятии остаются еще более 200 пожарных-десантников и парашютистов-пожарных», - рассказал Григорий Сердюков, руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов.  

По данным «Авиалесоохраны», в Якутии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 54 пожаров на площади 37,3 тыс гектаров. На всей территории республики  действует режим чрезвычайной ситуации. На тушении пожаров также работают специалисты из Забайкалья, Приморья, Хабаровска и Красноярского края.

Фото: egov-buryatia.ru
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