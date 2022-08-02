Общество 02.08.2022 в 10:39

В Бурятии на 100 квартир и домов приходится 115 холодильников

Больше еды жители республики любят только смотреть телевизор
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии на 100 квартир и домов приходится 115 холодильников
Органы статистики Бурятии провели любопытное исследование - проверили обеспеченность домохозяйств Республики Бурятия товарами длительного пользования. Так, в 2021 году в среднем на 100 домохозяйств республики приходилось 115 холодильников, 99 электрических плит, 94 электропылесоса, 155 телевизоров, 75 портативных компьютеров (ноутбук, планшет, iPad), 204 смартфона, 57 легковых автомобилей.

В домохозяйствах, проживающих в городской местности, имеется в 6,5 раз больше домашних кинотеатров, в 6 раз – плееров и iPod, в 3 раза – кофемашин, чем в домохозяйствах сельской местности. Наряду с этим в домохозяйствах, проживающих в селах, отмечено больше швейных машин – в 1,7 раз и мобильных телефонов – в 1,6 раз.

В домохозяйствах, имеющих детей в возрасте до 16 лет, в 7 раз больше игровых приставок, чем в домохозяйствах, не имеющих детей. Также семьи с детьми имеют в наличии в 5 раз больше магнитол, в 2,6 раз – музыкальных центров, в 2,1 раз – смартфонов, в 1,9 раз – легковых автомобилей.

В наиболее обеспеченных домохозяйствах в наличии имеются дорогостоящие предметы длительного пользования: кофемашины, сушильные машины, кондиционеры, микроавтобусы.

«Разница в наличии предметов длительного пользования у наиболее и наименее обеспеченных граждан составила в среднем на 100 домохозяйств по посудомоечным машинам – в 26 раз, игровым приставкам – в 20 раз, плееров – в 12 раз. Холодильников, микроволновых печей, стиральных машин, телевизоров, компьютеров в обеспеченных семьях в 1,2 раза больше, чем в семьях с невысокими доходами»

- добавили в пресс-службе Бурятстата.


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