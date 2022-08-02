В Улан-Удэ начался ремонт дороги на проспекте Победы

В Улан-Удэ начался ремонт дороги по проспекту Победы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщили в мэрии города, подрядная организация «Дорстройинвест» обновит участок протяженностью 860 метров от перекрестка с улицей Куйбышева до ТЦ «Сибирь».После замены бортовых камней будет отфрезеровано дорожное полотно, дорогу покроют свежим асфальтом в два слоя. Ремонт тротуаров проектом не предусмотрен.«Чтобы минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, полного перекрытия движения из-за ремонта нет – дорожники временно перекрывают по одной полосе. Срок завершения ремонта – 1 октября», - сообщает мэрия.Проспект Победы был построен в 1966 году к 300-летию основания Улан-Удэ. Проект застройки разрабатывал архитектор института Ленгипрогор Леонид Путерман. Здесь расположено здание, где в годы Великой Отечественной войны размещался лечебный корпус эвакогоспиталя. В 1967 году на проспекте был установлен танк Т-34-85 в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.Наряду с проспектом Победы будет отремонтирована и улица Балтахинова – участок от улицы Куйбышева до ост. «Советская».Всего в городе планируется отремонтировать 29 участков общей протяженностью 30 км. На масштабный ремонт выделено 700 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ