Общество 02.08.2022 в 10:55

В Улан-Удэ начался ремонт дороги на проспекте Победы

Движение по проспекту перекрывать не будут
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ начался ремонт дороги на проспекте Победы
В Улан-Удэ начался ремонт дороги по проспекту Победы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщили в мэрии города, подрядная организация «Дорстройинвест» обновит участок протяженностью 860 метров от перекрестка с улицей Куйбышева до ТЦ «Сибирь».

После замены бортовых камней будет отфрезеровано дорожное полотно, дорогу покроют свежим асфальтом в два слоя. Ремонт тротуаров проектом не предусмотрен.

«Чтобы минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, полного перекрытия движения из-за ремонта нет – дорожники временно перекрывают по одной полосе. Срок завершения ремонта – 1 октября», - сообщает мэрия.

Проспект Победы был построен в 1966 году к 300-летию основания Улан-Удэ. Проект застройки разрабатывал архитектор института Ленгипрогор Леонид Путерман. Здесь расположено здание, где в годы Великой Отечественной войны размещался лечебный корпус эвакогоспиталя. В 1967 году на проспекте был установлен танк Т-34-85 в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Наряду с проспектом Победы будет отремонтирована и улица Балтахинова – участок от улицы Куйбышева до ост. «Советская».

Всего в городе планируется отремонтировать 29 участков общей протяженностью 30 км. На масштабный ремонт выделено 700 млн рублей.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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