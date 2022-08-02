В Бурятии шестилетний ребенок упал с пятого этажа заброшенного здания

В Бурятии 1 августа вечером в Новобрянскую больницу госпитализирован шестилетний мальчик с повреждениями, характерными для падения с высоты. Проводится доследственная проверка инцидента, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По предварительным данным, 1 августа днем четверо мальчиков гуляли по селу Новая Брянь Заиграевского района Бурятии без присмотра взрослых. Они зашли в заброшенный многоквартирный пятиэтажный дом и стали играть внутри. Поднявшись на последний этаж, дети принялись бегать по частично разрушенным балконным плитам, не имеющим ограждений. В этот момент один из мальчиков не удержался, сорвался с выступа и упал вниз. При падении ребенок угодил на крону дерева, ветви которого смягчили удар о землю. Ребенка госпитализировали, и сейчас он получает необходимую врачебную помощь.Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия: балансовая принадлежность заброшенного здания и полномочия органов местного самоуправления в сфере обращения с такими строениями и сфере обеспечения безопасности населения. По результатам проверки будет принято правовое решение.Сотрудники Следственного управления вновь призывают граждан быть более бдительными с детьми, по возможности, не оставлять их на улице без присмотра, особенно в тех местах, где им может грозить опасность: возле водоемов, вблизи заброшенных строений и сооружений и других потенциально опасных объектов.Фото: buryatia.sledcom.ru