Общество 02.08.2022 в 11:34

Эдгар Запашный пообещал поддержку в развитии циркового искусства Бурятии

По мнению известного артиста, цирк поможет привлечь туристов в республику
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Текст: Константин Воронов
Эдгар Запашный пообещал поддержку в развитии циркового искусства Бурятии
1 августа глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с директором Большого Московского государственного цирка Эдгаром Запашным. Член Совета по культуре и искусству при президенте России, он выразил готовность оказывать всемерную поддержку и содействие в развитии циркового искусства в Бурятии.

Отметив туристическую привлекательность и выгодное месторасположение региона, Эдгар Запашный обратил внимание на то, что цирковое искусство может стать одним из факторов для привлечения гостей из соседних стран.

«Президент акцентировал внимание и призвал регионы найти новые возможности для развития цирков. Цирковое искусство - понятный всем язык. Здесь он может стать точкой притяжения для туристического потока. Сильная труппа, своя цирковая школа - у региона есть хорошая основа», - отметил Эдгар Запашный.

В частности, он рассказал о возможностях и опыте других регионов по созданию центров циркового и эстрадного искусства.

«В последнее время федеральный центр начал уделять внимание цирковому искусству. Мы на себе это чувствуем. В прошлом году мы выиграли грант на 6 млн рублей на новую постановку спектакля «Зам». В этом - уже на прокат представления», - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Цирковой спектакль представят Народному артисту России сегодня в Физкультурно-спортивном центре.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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