Эдгар Запашный пообещал поддержку в развитии циркового искусства Бурятии

1 августа глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с директором Большого Московского государственного цирка Эдгаром Запашным. Член Совета по культуре и искусству при президенте России, он выразил готовность оказывать всемерную поддержку и содействие в развитии циркового искусства в Бурятии.Отметив туристическую привлекательность и выгодное месторасположение региона, Эдгар Запашный обратил внимание на то, что цирковое искусство может стать одним из факторов для привлечения гостей из соседних стран.«Президент акцентировал внимание и призвал регионы найти новые возможности для развития цирков. Цирковое искусство - понятный всем язык. Здесь он может стать точкой притяжения для туристического потока. Сильная труппа, своя цирковая школа - у региона есть хорошая основа», - отметил Эдгар Запашный.В частности, он рассказал о возможностях и опыте других регионов по созданию центров циркового и эстрадного искусства.«В последнее время федеральный центр начал уделять внимание цирковому искусству. Мы на себе это чувствуем. В прошлом году мы выиграли грант на 6 млн рублей на новую постановку спектакля «Зам». В этом - уже на прокат представления», - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Цирковой спектакль представят Народному артисту России сегодня в Физкультурно-спортивном центре.Фото: пресс-служба правительства Бурятии