Общество 02.08.2022 в 11:48

Улан-Удэ получит 214 млн рублей на создание своего туркода

Город одержал победу в конкурсе Ростуризма
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Текст: Константин Воронов
Улан-Удэ получит 214 млн рублей на создание своего туркода
Улан-Удэ стал победителем первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов, проведенный Ростуризмом. На создание своего туркода столица Бурятии получит 214 млн рублей.

- Внедрение единого туристического кода позволит сделать центр Улан-Удэ комфортнее, дружелюбнее для туристов и горожан, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Администрация Улан-Удэ по поручению мэра подготовила заявку на участие в конкурсе, чтобы благоустроить центр столицы комплексно, в соответствии с современными стандартами. На конкурс подали свои проекты 80 городов России с численностью населения до 2 млн жителей, включая города Золотого кольца. По регламенту они имели преимущество в связи с более ранней исторической застройкой.

Победителей объявили 1 августа. Как сообщили в мэрии, Улан-Удэ занял 17 место по баллам и обошел такие города, как Иркутск, Калининград, Владивосток, Екатеринбург и другие.

Туркод - это комплекс мероприятий, направленный на создание визуального облика центра города. Благодаря проекту в 2023 году в Улан-Удэ будет восстановлен пеший маршрут «Зеленая линия» с навигацией, сделана архитектурная подсветка исторических зданий на ул. Ленина и вокруг Гостиных рядов, установлены ориентирующие указатели, обновлены вывески и рекламно-информационные конструкции на фасадах зданий согласно действующих регламентов, обустроены фотозоны и смотровые площадки в пределах туристического центра и многое другое.

«Туристический центр Улан-Удэ сформирован в пределах улиц Борсоева – Набережная с севера на юг и в пределах улиц Смолина – Коммунистическая с запада на восток (протяженность с севера на юг – 2000 м; с запада на восток – 300–700 м). Все мероприятия туркода будут синхронизированы с мастер-планом развития города, а также с мероприятиями восьми национальных проектов, в которых сейчас участвует Улан-Удэ. Благодаря этому в городе идет масштабное строительство детсадов, школ, стадионов, ремонт дворов и дорог, теплотрасс и т.д. Проект Ростуризма дает возможность создать в Улан-Удэ новые интересные пространства для жителей и гостей столицы», - рассказали в городской администрации.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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