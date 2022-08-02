Общество 02.08.2022 в 11:52

В школах Бурятии откроются первые классы судо- и авиастроительного профиля

Республика вошла в список регионов, где реализуют проект
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Текст: Нина Павлова
В школах Бурятии откроются первые классы судо- и авиастроительного профиля
"Номер один"
Первые инженерные классы судо- и авиастроительного профилей откроются в сентябре в 23 регионах России, в том числе в Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

«В День знаний откроют свои двери первые в стране инженерные классы судо- и авиастроительного профилей. По поручению президента в 23 регионах страны отобраны 96 школ, в которых были проведены необходимые ремонтные работы, закуплено современное оборудование: станки, 3D-принтеры, квадрокоптеры, осциллографы - у ребят будет возможность не только освоить теорию, но и отточить усвоенные знания на практике»

- говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте проекта, его участниками станут школы в Воронежской, Ростовской, Архангельской, Мурманской областях, Пермском крае, Республике Башкортостан, Бурятии, Хабаровском и Приморском краях и нескольких других.

Ключевыми индустриальными партнерами проекта выступают Объединенная авиастроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация. Флагманские вузы - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и Московский авиационный институт - осуществляют методическое сопровождение и подготовку педагогов школ по программам повышения квалификации. Для того, чтобы преподавать будущим инженерам профильные дисциплины, педагоги осваивают такие направления, как "Авиамоделирование", "3D-моделирование и 3D-печать", "Оптика лазеров", "Морская робототехника и судомоделизм" и другие. 
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