В школах Бурятии откроются первые классы судо- и авиастроительного профиля

«В День знаний откроют свои двери первые в стране инженерные классы судо- и авиастроительного профилей. По поручению президента в 23 регионах страны отобраны 96 школ, в которых были проведены необходимые ремонтные работы, закуплено современное оборудование: станки, 3D-принтеры, квадрокоптеры, осциллографы - у ребят будет возможность не только освоить теорию, но и отточить усвоенные знания на практике»

- говорится в сообщении.