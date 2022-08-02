Общество 02.08.2022 в 12:32

В Баргузинском районе Бурятии подтопило подъезд к мосту

После выпавших осадков произошел подъем уровня воды в реке Баргузин

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В Баргузинском районе Бурятии подтопило подъезд к мосту
В Бурятии накануне вечером от оперативного дежурного ЕДДС Баргузинского района поступила информация о том, что после выпавших осадков произошел подъем уровня воды в реке Баргузин. В результате  подтопило подъездные пути к мосту через реку Баргузин в  местности  Буксыкен.

На этом участке введено ограничение движения для всех видов транспорта. Отрезанных населенных пунктов нет. Движение между населенными пунктами осуществляется по региональной автомобильной дороге, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: pixabay.com
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