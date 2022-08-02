В Баргузинском районе Бурятии подтопило подъезд к мосту

В Бурятии накануне вечером от оперативного дежурного ЕДДС Баргузинского района поступила информация о том, что после выпавших осадков произошел подъем уровня воды в реке Баргузин. В результате подтопило подъездные пути к мосту через реку Баргузин в местности Буксыкен.На этом участке введено ограничение движения для всех видов транспорта. Отрезанных населенных пунктов нет. Движение между населенными пунктами осуществляется по региональной автомобильной дороге, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: pixabay.com