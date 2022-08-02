Общество 02.08.2022 в 13:35
В Улан-Удэ подрядчика заставляют переложить уложенный в дождь асфальт
О вопиющем нарушении в соцсетях сообщили неравнодушные горожане
Текст: Константин Воронов
В воскресенье во дворе дома на ул. Пристанская, 6 в Улан-Удэ рабочие уложили асфальт во время дождя. Об инциденте сообщили неравнодушные жители в социальных сетях. Подрядчиком на этом объекте является компания «Инвестстрой».
– Субподрядчик, опираясь на прогноз погоды, заказал асфальт, выложил его около гаража и стал раскидывать вручную, чтобы выровнять ямы. В это время начался ливень. К основной укладке асфальта приступили после окончания дождя, – рассказал главный инженер ООО «Инвестстрой» Артем Савчиков.
Председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев на ежедневном совещании по контролю за выполнением программы «Формирование комфортной городской среды» потребовал разобраться в этой ситуации.
– В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как укладывают асфальт во время проливного дождя. Это серьезное нарушение технологии. Подрядчик за свой счет будет укладывать еще один слой асфальта, – сказал Сергей Гашев.
Только после этого работы по благоустройству двора будут приняты к оплате. По контракту все работы имеют пятилетнюю гарантию. Если в течение этого времени обнаружится брак, то строительная организация обязана устранить его за свой счет.
В Комитете городского хозяйства добавили, что контроль качества и своевременности ремонта дворов проходит ежедневно. Особое внимание уделяется обращениям граждан.
Фото: мэрия Улан-Удэ
– Субподрядчик, опираясь на прогноз погоды, заказал асфальт, выложил его около гаража и стал раскидывать вручную, чтобы выровнять ямы. В это время начался ливень. К основной укладке асфальта приступили после окончания дождя, – рассказал главный инженер ООО «Инвестстрой» Артем Савчиков.
Председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев на ежедневном совещании по контролю за выполнением программы «Формирование комфортной городской среды» потребовал разобраться в этой ситуации.
– В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как укладывают асфальт во время проливного дождя. Это серьезное нарушение технологии. Подрядчик за свой счет будет укладывать еще один слой асфальта, – сказал Сергей Гашев.
Только после этого работы по благоустройству двора будут приняты к оплате. По контракту все работы имеют пятилетнюю гарантию. Если в течение этого времени обнаружится брак, то строительная организация обязана устранить его за свой счет.
В Комитете городского хозяйства добавили, что контроль качества и своевременности ремонта дворов проходит ежедневно. Особое внимание уделяется обращениям граждан.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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