В Улан-Удэ подрядчика заставляют переложить уложенный в дождь асфальт

В воскресенье во дворе дома на ул. Пристанская, 6 в Улан-Удэ рабочие уложили асфальт во время дождя. Об инциденте сообщили неравнодушные жители в социальных сетях. Подрядчиком на этом объекте является компания «Инвестстрой».– Субподрядчик, опираясь на прогноз погоды, заказал асфальт, выложил его около гаража и стал раскидывать вручную, чтобы выровнять ямы. В это время начался ливень. К основной укладке асфальта приступили после окончания дождя, – рассказал главный инженер ООО «Инвестстрой» Артем Савчиков.Председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев на ежедневном совещании по контролю за выполнением программы «Формирование комфортной городской среды» потребовал разобраться в этой ситуации.– В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как укладывают асфальт во время проливного дождя. Это серьезное нарушение технологии. Подрядчик за свой счет будет укладывать еще один слой асфальта, – сказал Сергей Гашев.Только после этого работы по благоустройству двора будут приняты к оплате. По контракту все работы имеют пятилетнюю гарантию. Если в течение этого времени обнаружится брак, то строительная организация обязана устранить его за свой счет.В Комитете городского хозяйства добавили, что контроль качества и своевременности ремонта дворов проходит ежедневно. Особое внимание уделяется обращениям граждан.Фото: мэрия Улан-Удэ