Общество 02.08.2022 в 13:57

Первый зампред правительства Бурятии раскритиковал минтранс республики

Ведомство связало критику бизнесменов длительности подключения к электросетям с методикой опроса предпринимателей АСИ
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Текст: Номер один
Первый зампред правительства Бурятии раскритиковал минтранс республики
Совещание по инвестиционному климату состоялось в правительстве Бурятии под председательством первого зампреда Всеволода Мухина. На нем критике подвергся минтранс, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Самое большое количество негативных отзывов со стороны предпринимательского сообщества получил вопрос подключения к электросетям. Аргументы замминистра транспорта первый зампред правительства посчитал неубедительными.

Так, рассказывая об эффективности процедур по подключению электроэнергии, заместитель министра Сергей Белоколодов сообщил о том, что среднее время подключения к электросетям в этом году составляет 65,42 дня, что на 20 дней больше, чем в 2021 году. Показатель по продолжительности подключения недвижимых объектов к электросетям предприниматели отнесли к группе неудовлетворительно исполняемых показателей. По словам замминистра, это объясняется общим увеличением времени подключения к электрическим сетям по всей России. Бурятия по итогам 2021 года сохранила позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата.

Кроме того, Сергей Белоколодов выразил несогласие с цифрами по Бурятии, которые предоставило Агентство стратегических инициатив (АСИ). По его мнению, опросы потребителей, на основе которых формируются показатели, не совсем объективны. Он внес предложение для улучшения показателя «эффективность процедур по подключению электроэнергии».  Необходимо изменить формат проведения опроса со стороны АСИ - заменить телефонные опросы на анкетирование по электронной почте. Такой формат сделает процедуру проведения опроса прозрачнее, что позволит в дальнейшем анализировать ответы респондентов по итогам нацрейтинга, считает замминистра.

«Сергей Николаевич, давайте по существу, я единственное, что понимаю, что все вокруг виноваты, вы все делаете, но не повезло с людьми, с респондентами, с АСИ и со всеми остальными. Что предлагается делать, чтобы поправить показатели рейтинга?», - задал вопрос Всеволод Мухин.

«Дальше проводить работу, сейчас в стране проводим работу по устранению цифрового неравенства, может быть, так получилось, что попали на респондентов, которые попали в эти 2%, которые не удовлетворены», - ответил представитель минтранса.

«Коллеги, заканчивайте с этим делом. У вас сейчас ещё и статистика виновата, и якобы все респонденты попались из одного района, которые недовольны. Явно есть какие-то вопросы и организационных, и содержательных факторов. Здесь надо отрабатывать. Я, честно говоря, этот доклад не могу принять в таком виде,  как он сделан. Причина - кто-то виноват. А если мы так подходим, соответственно, на показатели никак не влияем. Поэтому я прошу вас скорректировать, с министром сядьте, подумайте. Конкретный, четкий план действий должен быть, в том числе организационного характера», - заявил Всеволод Мухин.

Отметим, что Бурятия в Национальном рейтинге инвестиционного климата по итогам 2021 года занимает 13 групповое место из 34. Индекс региона возрос на 5,08 балла. Это оценка преимущественно основывается на мнении предпринимательского сообщества: из 67 показателей, по 48-ми оценивается бизнесом. На сегодняшний день в состав Совета при главе Бурятии по инвестиционному климату входят 102 предпринимателя.

По мнению опрошенных респондентов из числа предпринимателей, в Бурятии за год произошло улучшение по 16 показателям инвестклимата, в том числе отлажено качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов, отлажено среднее количество контрольно -надзорных мероприятий в год, дана высокая оценка консультационным и образовательным услугам, оказываемым организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.

Фото: egov-buryatia.ru

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инвестклимат минтранс зампред

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