Общество 02.08.2022 в 16:19

Улан-удэнка сохранила свои сбережения, вовремя распознав обман

Аккаунт ее родственницы в соцсети взломали мошенники и чуть не выманили 24 тыс рублей
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Текст: Номер один
Улан-удэнка сохранила свои сбережения, вовремя распознав обман
В отдел полиции по Октябрьскому району с заявлением о мошенничестве обратилась 56-летняя жительница Улан-Удэ. Горожанка рассказала о том, что в популярной социальной сети получила письмо от родственницы. Собеседница сначала попросила поделиться номером телефона, а затем рассказала об акции, которую в связи с юбилеем проводит банковская организация, сообщили в МВД по Бурятии.

По ее словам, финансовое учреждение дарит своим клиентам деньги, для получения которых необходимы номер банковской карты, срок ее действия и защитный код на оборотной стороне. Также она поинтересовалась балансом на банковском счете.

Обрадовавшись, заявительница передала необходимые сведения родственнице. Однако, когда на абонентский номер пришли коды-подтверждения для списания денежных средств, поняла, что имеет дело с мошенниками. Заблокировав карту, она обратилась в полицию.  Уже после выяснилось, что аккаунт собеседницы был взломан злоумышленниками.

Благодаря тому, что женщина вовремя распознала обман, ей удалось сохранить свои накопления – 24 тысячи рублей. По словам горожанки, ранее она была наслышана о разного рода мошенничествах, но доверилась сообщению родственницы о приятном бонусе.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay.com
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преступность мошенники интернет

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