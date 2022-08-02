Улан-удэнка сохранила свои сбережения, вовремя распознав обман

В отдел полиции по Октябрьскому району с заявлением о мошенничестве обратилась 56-летняя жительница Улан-Удэ. Горожанка рассказала о том, что в популярной социальной сети получила письмо от родственницы. Собеседница сначала попросила поделиться номером телефона, а затем рассказала об акции, которую в связи с юбилеем проводит банковская организация, сообщили в МВД по Бурятии.По ее словам, финансовое учреждение дарит своим клиентам деньги, для получения которых необходимы номер банковской карты, срок ее действия и защитный код на оборотной стороне. Также она поинтересовалась балансом на банковском счете.Обрадовавшись, заявительница передала необходимые сведения родственнице. Однако, когда на абонентский номер пришли коды-подтверждения для списания денежных средств, поняла, что имеет дело с мошенниками. Заблокировав карту, она обратилась в полицию. Уже после выяснилось, что аккаунт собеседницы был взломан злоумышленниками.Благодаря тому, что женщина вовремя распознала обман, ей удалось сохранить свои накопления – 24 тысячи рублей. По словам горожанки, ранее она была наслышана о разного рода мошенничествах, но доверилась сообщению родственницы о приятном бонусе.Возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com