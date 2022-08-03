На авторынке Бурятии начался корейский «ренессанс»

В резком росте спроса на «корейцев» сегодня может убедиться любой автомобилист, глядя на колоссальное увеличение трафика автовозов и перегонщиков на федеральной трассе Р-258, проходящей по территории Бурятии. Жители республики не припоминают такого количества перегонов корейских подержанных иномарок как сейчас.Минфин РФ прогнозирует падение доходов населения почти на 7%. В реальности эти цифры могут быть больше, и на этом фоне показатель цены товара начинает превалировать над всем другими факторами. Особенно если речь о дорогостоящей технике или авто.Не случайно японский рынок подержанных автомобилей не растет так сильно, как предполагалось, даже несмотря на недавнее снижение таможенной пошлины почти в два раза. А недостаток стал закрываться за счет экспорта из Южной Кореи, откуда пошли автомобили, которые гораздо дешевле, чем японские.В июне объем поставок корейских автомобилей в страну достиг 22 млн долларов в денежном и 1,6 тыс. тонн в весовом выражении. Это почти в шесть раз выше показателей апреля, когда поставки составили 3,8 млн долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на корейские таможенные органы. В июле объем поставок вырос еще больше.Как рассказал «Номер один» представитель бизнеса, занимающийся поставками автомобилей из Южной Кореи, трудности японцев предопределены не только геополитикой.- Все дело во внутреннем корейском рынке, где японские автомобили особо не жаловали, учитывая историческую нелюбовь корейцев к японцам, считая их оккупантами, - рассказывает бизнесмен Виктор. - Именно поэтому они максимально открыли свои рынки для европейских и американских машин и добились очень низких цен на автомобили западных брендов.И этот вал подержанных автомобилей сегодня пошел на российский рынок. В том числе не только корейские модели, но и Audi, Mersedes, BMW, VW и др. Что оказалось чрезвычайно вовремя - ведь поставки этих машин из Европы практически прекратились из-за закрытия границ. Образовался вакуум.Корейцы хотя и вошли в список недружественных России стран, но эта страна не поставляет вооружение на Украину, в отличие от Японии. Поэтому каких-либо серьезных препятствий к торговле между странами нет.Причем в отличие от зарегулированного японского рынка корейцы упростили процессы поставок. И если раньше юрлица могли покупать автомобили лишь у официальных дилеров, то теперь в связи с ростом параллельного импорта и отменой ограничений завозить в Россию машины может кто угодно и когда угодно.В результате сегодня все большее число жителей Бурятии начали заказывать автомобили из Кореи напрямую, как бэушные, так и новые. Ситуация напоминает времена десятилетней давности, когда в Бурятию завезли огромное количество подержанных «корейцев». Но затем подорожавшая корейская валюта свела на нет импорт таких машин.Сегодня, похоже, начинается корейский «ренессанс». Вопрос лишь в том, насколько долго он продлится.Фото «Номер один»