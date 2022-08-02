В Бурятии ожидаются сильные дожди, грозы и град

В Бурятии на текущей неделе прогнозируются переменная облачность с кратковременным дождем. Местами по республике ожидаются сильные дожди, грозы и град. При грозе порывистый ветер до 18 метров в секунду. На реках юго-западных и северных районов возможен подъем уровней воды с выходом на пойму.Такой прогноза Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды оглашен сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению и тушению природных пожаров под председательством зампреда правительства республики Петра Мордовского, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В связи с прогнозом обильных осадков Петр Мордовской поставил задачу главам муниципальных образований, администраций сельских поселений, старостам населенных пунктов и руководителям республиканских ведомств: в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных подтоплением жилого сектора и объектов инфраструктуры населенных пунктов, провести превентивные мероприятия по предупреждению подтопления.Фото: администрация Улан-Удэ