В Бурятии прошел чемпионат по сбору мусора

31 июля АНО "СОБЫТИЕ" и профком Авиазавода провели Чемпионат по сбору мусора в местности Налимовка Прибайкальского района. В этих местах особенно любят отдыхать "дикие туристы".В чемпионате по сбору мусора участвовали 110 человек, в основном, это сотрудники Авиазавода, которые приехали на необычную акцию со своими семьями. За 2 часа Чемпионата с берегов Байкала собрали 97 мешков мусора.Заводчане участвовали в конкурсе по нескольким номинациям: «Самая старая находка», «Самая необычная находка», «Самая тяжелая находка» и пр.Среди самых интересных «экспонатов»: расческа, кальяны, тапки, почему-то подвешенные высоко на деревьях, кровать, три больших поролоновых матраца, унитазы, и даже... труба для бани.- Мы увидели всю красоту "домашнего отдыха" на берегу Байкала. Уважаемые туристы, приезжая на Байкал, не оставляйте мусор у озера, вдоль дороги или в деревянных ящиках. И не закапывайте его. Помните, ваш мусор никто не обязан забирать кроме вас! – призывает экоактивист, лидер АНО "СОБЫТИЕ" Чингис Болотов.Проект "Календарь субботников" реализуется в рамках грантовой поддержки Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия. Волонтеры благодаярт экодрузей: Минспорта РБ, проект "Вода России", компанию "Экоальянс".