Общество 03.08.2022 в 09:37

Прокуратура заставила власти Улан-Удэ обеспечить инвалидов доступными маршрутками

Сейчас автобусы на маршруте №37 не приспособлены для перевозки колясочников
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Текст: Константин Воронов
Прокуратура заставила власти Улан-Удэ обеспечить инвалидов доступными маршрутками
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ выиграла иск к администрации города с требованием обеспечить доступность маршруток для инвалидов-колясочников.

«Вблизи специализированного жилого дома для инвалидов по ул. Жердева в Улан-Удэ проходит городской маршрут №37. Вопреки закону органом местного самоуправления и перевозчиком не обеспечены условия доступности транспортных средств, следующих по указанному маршруту. Низкопольные автобусы, оснащенные специальными подъемными устройствами, не осуществляют перевозки пассажиров. Для инвалидов не обеспечена возможность самостоятельной посадки в автобусы и высадки из них», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Фото: «Номер один»
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