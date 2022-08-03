Прокуратура заставила власти Улан-Удэ обеспечить инвалидов доступными маршрутками

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ выиграла иск к администрации города с требованием обеспечить доступность маршруток для инвалидов-колясочников.«Вблизи специализированного жилого дома для инвалидов по ул. Жердева в Улан-Удэ проходит городской маршрут №37. Вопреки закону органом местного самоуправления и перевозчиком не обеспечены условия доступности транспортных средств, следующих по указанному маршруту. Низкопольные автобусы, оснащенные специальными подъемными устройствами, не осуществляют перевозки пассажиров. Для инвалидов не обеспечена возможность самостоятельной посадки в автобусы и высадки из них», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Решение суда уже вступило в законную силу.Фото: «Номер один»