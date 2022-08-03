Общество 03.08.2022 в 10:23

В Бурятском госуниверситете открывается медицинский «рабфак»

Затраты на обучение в подготовительном отделении будут финансироваться за счет республиканского бюджета


A- A+
Текст: Номер один
В Бурятском госуниверситете открывается медицинский «рабфак»
Бурятский государственный университет подготовил отдельное предложение для абитуриентов, поступающих в медицинские вузы.По решению главы республики  Алексея Цыденова БГУ открывает бесплатное подготовительное отделение для желающих стать врачами- целевой медицинский рабфак.

Он будет организован на 50 мест - 30 мест для поступающих после школы, и 20 мест для тех, кто получил дипломы колледжа. Начало занятий с 1 октября, а на 6, 7 и 8 сентября запланировано собеседование с желающими учиться. Затраты на обучение будут финансироваться за счет республиканского бюджета.

«Считаю, что это хорошая форма обучения для будущих студентов. Я сама - выпускница рабфака. Эта подготовка помогла мне окончить Читинский государственный мединститут с отличием», - отметила глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова.

«Сейчас завершена большая работа по целевому набору абитуриентов на специалитет медвузов. На 190 целевых мест набрано 185 студентов от Бурятии, недобор студентов произошел по специальности «педиатрия». Зато нам удалось дополнительно набрать на целевые места 17 человек по иным бюджетным договорам. Итог - 202 целевых студента из Бурятии будут учиться на врачей», - рассказала она.

Конкурс в медицинский институт БГУ был достаточно серьезный -  более двух человек на одно целевое место, по итогам конкурса заполнены все 60 целевых мест, отметила министр.

Напомним, что власти республики ставят задачу увеличить число «целевых» студентов медвузов для решения проблемы дефицита кадров в здравоохранении региона.

Фото: pixabay.com
Теги
здравоохранение образование рабфак

Все новости

Житель Улан-Удэ нашел в купленном гараже снаряд
03.08.2022 в 10:48
В Бурятии мальчика, упавшего с пятого этажа, перевезут в Улан-Удэ
03.08.2022 в 10:42
В Бурятском госуниверситете открывается медицинский «рабфак»
03.08.2022 в 10:23
В Бурятии нескольких детей госпитализировали после ДТП
03.08.2022 в 09:54
Прокуратура заставила власти Улан-Удэ обеспечить инвалидов доступными маршрутками
03.08.2022 в 09:37
В Бурятии назначен новый прокурор Кижингинского района
03.08.2022 в 09:25
Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с деревом в Бурятии
03.08.2022 в 09:04
На авторынке Бурятии начался корейский «ренессанс»
03.08.2022 в 06:00
В Бурятии прошел чемпионат по сбору мусора
02.08.2022 в 17:37
В Бурятии ожидаются сильные дожди, грозы и град
02.08.2022 в 17:31
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 августа

Читайте также
В Бурятии мальчика, упавшего с пятого этажа, перевезут в Улан-Удэ
Сейчас ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии под контролем медиков
03.08.2022 в 10:42
Прокуратура заставила власти Улан-Удэ обеспечить инвалидов доступными маршрутками
Сейчас автобусы на маршруте №37 не приспособлены для перевозки колясочников
03.08.2022 в 09:37
На авторынке Бурятии начался корейский «ренессанс»
Бэушные машины из этой страны оказались дешевле японских
03.08.2022 в 06:00
В Бурятии прошел чемпионат по сбору мусора
Волонтеров шокировали последствия отдыха «диких туристов»
02.08.2022 в 17:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru