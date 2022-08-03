В Бурятском госуниверситете открывается медицинский «рабфак»

Бурятский государственный университет подготовил отдельное предложение для абитуриентов, поступающих в медицинские вузы.По решению главы республики Алексея Цыденова БГУ открывает бесплатное подготовительное отделение для желающих стать врачами- целевой медицинский рабфак.Он будет организован на 50 мест - 30 мест для поступающих после школы, и 20 мест для тех, кто получил дипломы колледжа. Начало занятий с 1 октября, а на 6, 7 и 8 сентября запланировано собеседование с желающими учиться. Затраты на обучение будут финансироваться за счет республиканского бюджета.«Считаю, что это хорошая форма обучения для будущих студентов. Я сама - выпускница рабфака. Эта подготовка помогла мне окончить Читинский государственный мединститут с отличием», - отметила глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова.«Сейчас завершена большая работа по целевому набору абитуриентов на специалитет медвузов. На 190 целевых мест набрано 185 студентов от Бурятии, недобор студентов произошел по специальности «педиатрия». Зато нам удалось дополнительно набрать на целевые места 17 человек по иным бюджетным договорам. Итог - 202 целевых студента из Бурятии будут учиться на врачей», - рассказала она.Конкурс в медицинский институт БГУ был достаточно серьезный - более двух человек на одно целевое место, по итогам конкурса заполнены все 60 целевых мест, отметила министр.Напомним, что власти республики ставят задачу увеличить число «целевых» студентов медвузов для решения проблемы дефицита кадров в здравоохранении региона.Фото: pixabay.com