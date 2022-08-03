Общество 03.08.2022 в 10:42
В Бурятии мальчика, упавшего с пятого этажа, перевезут в Улан-Удэ
Сейчас ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии под контролем медиков
Текст: Номер один
В Бурятии Территориальный центр медицины катастроф перевезет сегодня пациента в медицинскую организацию Улан-Удэ шестилетнего мальчика, который пострадал в результате падения с пятого этажа заброшенной пятиэтажки в селе Новая Брянь.
«Сейчас ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Медицинские работники прикладывают все усилия для спасения жизни и здоровья маленького пациента», - сообщили в минздраве республики.
А сразу после инцидента благодаря слаженным действиям медицинских работников в сжатые сроки было организовано его лечение, запрошена консультация специалиста Детской республиканской клинической больницы.
Как сообщил «Номер один», 1 августа днем четверо мальчиков гуляли по селу Новая Брянь Заиграевского района Бурятии без присмотра взрослых. Они зашли в заброшенный многоквартирный пятиэтажный дом и стали играть внутри. Поднявшись на последний этаж, дети принялись бегать по частично разрушенным балконным плитам, не имеющим ограждений. В этот момент один из мальчиков не удержался, сорвался с выступа и упал вниз. При падении ребенок угодил на крону дерева, ветви которого смягчили удар о землю.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия: балансовая принадлежность заброшенного здания и полномочия органов местного самоуправления в сфере обращения с такими строениями и сфере обеспечения безопасности населения. По результатам проверки будет принято правовое решение.
Фото: buryatia.sledcom.ru
«Сейчас ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Медицинские работники прикладывают все усилия для спасения жизни и здоровья маленького пациента», - сообщили в минздраве республики.
А сразу после инцидента благодаря слаженным действиям медицинских работников в сжатые сроки было организовано его лечение, запрошена консультация специалиста Детской республиканской клинической больницы.
Как сообщил «Номер один», 1 августа днем четверо мальчиков гуляли по селу Новая Брянь Заиграевского района Бурятии без присмотра взрослых. Они зашли в заброшенный многоквартирный пятиэтажный дом и стали играть внутри. Поднявшись на последний этаж, дети принялись бегать по частично разрушенным балконным плитам, не имеющим ограждений. В этот момент один из мальчиков не удержался, сорвался с выступа и упал вниз. При падении ребенок угодил на крону дерева, ветви которого смягчили удар о землю.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия: балансовая принадлежность заброшенного здания и полномочия органов местного самоуправления в сфере обращения с такими строениями и сфере обеспечения безопасности населения. По результатам проверки будет принято правовое решение.
Фото: buryatia.sledcom.ru