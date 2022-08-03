В Бурятии начался резкий рост заболеваемости COVID-19

В Бурятии отмечается рост заболеваемости COVID-19 во всех возрастных и социальных группах. Если еще в середине июля среднесуточный показатель составлял 2,1 на 100 тыс населения, то сегодня он уже составляет 7,92 на 100 тыс населения. Об этом сообщил сегодня главный государственный санитарный врач республики Сергей Ханхареев.Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией связан с активной циркуляцией штамма «омикрон» линий BA.4 и BA.5, которые более заразны, чем предыдущие геноварианты. Кроме того, в связи с сезоном отпусков и каникул идет активная миграция населения, что также способствует передаче вируса, отметил он.Обращаясь к населению, он призвал «обязательно обратить внимание на соблюдение профилактических мер – использовать антисептики, чаще мыть руки, в общественных местах, особенно людям из групп риска, рекомендуется носить маски, а при появлении респираторных симптомов – оставаться дома и вызвать врача на дом».По его словам, не стоит забывать о мерах специфической профилактики - вакцинации. Уровень антител в организме человека, которые вырабатываются после прививки или перенесенного заболевания, через полгода снижается, и иммунитет человека уже не имеет достаточной защиты противостоять вирусу. В целях сохранения своего здоровья необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться тем, у кого прошло более шести месяцев после прививки или перенесенного заболевания. Это поможет избежать тяжелого течения заболевания и поддержать необходимый уровень иммунитета для борьбы с COVID-19.Фото: Управление Роспотребнадзора по Бурятии