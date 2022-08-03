Общество 03.08.2022 в 11:20

Жители Бурятии жалуются на мусор и работу общественного транспорта

Центр управления регионом рассказал, что больше всего волновало граждан в июле
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Текст: Константин Воронов
Жители Бурятии жалуются на мусор и работу общественного транспорта
1424 интернет-обращения к органам власти зафиксировал Центр управления регионом (ЦУР) Бурятии в июле. Это на 100 обращений меньше, чем было в первый месяц лета.

Как сообщили в ЦУРе, «топ-5» волнующих жителей Бурятии тем остался прежним. Больше всего вопросов поступает по темам социальное обслуживание, дороги, благоустройство, ЖКХ и здравоохранение. Самым удобным каналом связи между гражданами и властью продолжают оставаться соцсети – через них было оставлено 1113 обращений. Еще 311 вопросов и жалоб жители республики оставили через «Госуслуги. Решаем вместе».

«По теме «социальное обслуживание и защита» в июле было оставлено 340 вопросов, что на 100 меньше, чем в предыдущем месяце. Жалобы на состояние дорог и качество ремонта дорожного покрытия тоже пошли на убыль: если в июне таких обращений было 312, то в июле – 277. Количество вопросов о ЖКХ уменьшилось незначительно. Больше всего людей волновало отключение горячей и холодной воды, электричества, а также подключение к водоснабжению. Всего по теме поступило 170 обращений», - рассказали в ЦУРе.

Обращения, касающиеся здравоохранения, сократились со 127 до 113 по сравнению с первым месяцем лета. Жителей республики волновали в июле сложности с записью к врачу, нехватка медицинских кадров и материально-технического обеспечения в больницах. А вот благоустройство стало вызывать больше вопросов.

«Если в июне обращений на эту тему было 155, то в июле – 173. Людей в период отпусков волнует ненадлежащее содержание зеленых насаждений, вопросы благоустройства парков, пешеходных зон, набережной и центральных улиц, а также уборка территорий и благоустройство придомовых территорий», – отмечают специалисты Центра управления регионом.

Кроме того, жителей Бурятии беспокоит нарушение графика движения общественного транспорта, вопросы отмены или изменения маршрутов и неудовлетворительные условия проезда – в общей сложности, в соцсетях было оставлено 85 обращений на тему общественного транспорта. Также поступают жалобы на несвоевременный вывоз мусора и проблемы с мусорными контейнерами (около 50 обращений). Вопросов, связанных со сферой образования, в июле было 42. Среди них необходимость строительства школ и детских садов, нехватка мест в школах и неудовлетворенность содержанием образовательных учреждений.

Фото: «Номер один»
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