Общество 03.08.2022 в 11:43

Реконструкцию Музея истории Улан-Удэ выполнили на 50 процентов

Подрядчик перестелил полы, провел электрику и вентиляцию, утеплил кровлю
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Текст: Нина Павлова
Реконструкцию Музея истории Улан-Удэ выполнили на 50 процентов
ulan-ude-info.ru
В столице Бурятии в рамках нацпроекта «Культура» идёт капитальная реконструкция Музея истории города Улан-Удэ, расположенного в усадьбе купца первой гильдии Ивана Флегонтовича Голдобина. На сегодняшний день подрядчик полностью перестелил полы, которые в дальнейшем покроют паркетом. Проведена электрика и вентиляция, утеплена кровля. Сейчас ведутся штукатурно-малярные работы, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



Отметим, строители вручную очищают дерево от старой краски и шпаклевки. Это делается, чтобы не повредить объект культурного наследия. Его реконструкция предусматривает сохранение здания с частичным воссозданием уличного фасада северного пристроя по архивным фотографиям.



Также будут восстановлены утраченные архитектурные элементы: деревянный профилированный декор карниза, фриза, наличники окон, как снаружи, так и внутри здания, балконная группа с козырьком.

По проекту будет увеличена площадь фондохранилища, предусмотрены необходимые помещения для современных инженерных систем - кладовая уборочного инвентаря, вентиляционная камера, электрощитовая. При главном входе установят подъёмник для маломобильных граждан, увеличится санузел для посетителей.

Окончательное завершение работ по реконструкции, реставрации, техническому переоснащению музея планируется в декабре 2022 года.



Напомним, здание Музея истории города Улан-Удэ было построено в 1880-х годах, сейчас ему уже более 100 лет. В 1879 году купец I-ой гильдии Иван Голдобин приобрёл усадьбу в центре Верхнеудинска.



Интересен тот факт, что 20-21 июня 1891 года в этом доме останавливался наследник престола - цесаревич Николай II, который в то время возвращался в Санкт-Петербург из кругосветного путешествия. Именно благодаря этому событию сохранились архивные фотографии здания, по которым сейчас ведется реставрация музея.
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