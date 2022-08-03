Общество 03.08.2022 в 12:10
В Бурятии заблокированы сайты, продававшие западные «санкционные» сыры
Любой россиянин мог купить через них продукцию сыроваров Италии, Франции, Германии
Текст: Номер один
Байкальская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства, устанавливающего запрет на ввоз в Россию санкционной продукции.
Как сообщили в надзорном органе, несмотря на введенный государством запрет на ввоз отдельных видов продукции, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических или физических лиц, ряд интернет-сайтов продолжают реализовывать данные продовольственные товары.
В частности, на выявленных двух интернет-сайтах размещена информация о продаже санкционных сыров, странами происхождения которых являются Италия, Франция, Германия. Согласно информации, размещенной на этих сайтах, фактическая реализация санкционной продукции осуществляется любому пользователю в России.
Байкальский транспортный прокурор обратился в суд с двумя административными исковыми заявлениями о блокировке названных интернет-ресурсов. Северобайкальский городской суд исковые заявления прокурора удовлетворил.
Республиканским управлением Роскомнадзора информация заблокирована.
Фото: unsplash.com
Как сообщили в надзорном органе, несмотря на введенный государством запрет на ввоз отдельных видов продукции, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических или физических лиц, ряд интернет-сайтов продолжают реализовывать данные продовольственные товары.
В частности, на выявленных двух интернет-сайтах размещена информация о продаже санкционных сыров, странами происхождения которых являются Италия, Франция, Германия. Согласно информации, размещенной на этих сайтах, фактическая реализация санкционной продукции осуществляется любому пользователю в России.
Байкальский транспортный прокурор обратился в суд с двумя административными исковыми заявлениями о блокировке названных интернет-ресурсов. Северобайкальский городской суд исковые заявления прокурора удовлетворил.
Республиканским управлением Роскомнадзора информация заблокирована.
Фото: unsplash.com