В Бурятии заблокированы сайты, продававшие западные «санкционные» сыры

Байкальская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства, устанавливающего запрет на ввоз в Россию санкционной продукции.Как сообщили в надзорном органе, несмотря на введенный государством запрет на ввоз отдельных видов продукции, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических или физических лиц, ряд интернет-сайтов продолжают реализовывать данные продовольственные товары.В частности, на выявленных двух интернет-сайтах размещена информация о продаже санкционных сыров, странами происхождения которых являются Италия, Франция, Германия. Согласно информации, размещенной на этих сайтах, фактическая реализация санкционной продукции осуществляется любому пользователю в России.Байкальский транспортный прокурор обратился в суд с двумя административными исковыми заявлениями о блокировке названных интернет-ресурсов. Северобайкальский городской суд исковые заявления прокурора удовлетворил.Республиканским управлением Роскомнадзора информация заблокирована.Фото: unsplash.com