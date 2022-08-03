Общество 03.08.2022 в 13:08

В Монголии начались монголо-японские учения «Дорога-2022»

На практике будут использованы некоторые инженерные приемы и оборудование Министерства обороны США
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В Монголии начались монголо-японские учения «Дорога-2022»
Совместные военно-инженерные учения «Дорога-2022» между Вооруженными силами Монголии и Силами самообороны Японии начались 1 августа, сообщает МОНЦАМЭ.

Двадцатидневные учения будут проводиться на базе воинской части № 014 для строительства дорожных дамб и дренажных сооружений. На практике будут использованы некоторые инженерные приемы и оборудование, поставленные Министерством обороны США Министерству обороны Монголии по гранту.

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил, бригадный генерал Ч.Цогтжаргал отметил, что совместные учения занимают важное место в военном сотрудничестве двух стран и способствуют укреплению военно-инженерного потенциала Монголии. Он также подчеркнул, что эти совместные учения оказывают большую поддержку к участию инженерно-военной роты Вооруженных сил Монголии в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций.

Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Монголии Кобаяши Хироюки сказал: «Способность монгольских инженерных войск к обучению очень высока. В предыдущие годы обучение проводилось под руководством японских инструкторов, но в этом году монгольские военные обеспечивают руководство самостоятельно. Японская сторона участвует только в качестве консультанта. Это доказывает, что монгольские солдаты обладают хорошими навыками обучения, высокой работоспособностью и особым талантом к адаптации».

Совместные военные учения «Дорога» проводятся согласно программе «Повышение потенциала инженерного сектора Вооруженных сил Монголии» в рамках соглашения, заключенного между министерствами обороны Монголии и Японии. Учения проводятся ежегодно с 2014 года с целью повышения квалификации военных инженеров в области методов дорожного строительства, подготовки преподавательского состава и обмена опытом.

Фото: montsame.mn
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