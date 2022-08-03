Общество 03.08.2022 в 13:44

Зона отдыха в селе Орлик Окинского района благоустраивается поэтапно

Все работы на местном "Арбате" должны быть завершены к 1 октября 2022 года
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Текст: Нина Павлова
Зона отдыха в селе Орлик Окинского района благоустраивается поэтапно
В Окинском районе благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» продолжат благоустройство общественной территории - аллеи на улице Школьная села Орлик, которую в народе зовут «Арбат». Здесь добавят арки и фонари.

В этом году будут установлены дополнительные три металлические арки и два кованных фонаря, инсталляция «Я люблю Орлик». Также будет уложено резиновое покрытие на цементное основание тротуара. Все работы должны быть завершены к 1 октября 2022 года.

«На сегодняшний день заключены договоры с ООО «Старт» и индивидуальным предпринимателем Гомбоевым Баяном Цыремпиловичем на изготовление металлических арок и инсталляции «Я люблю Орлик»

- рассказала специалист сельского поселения «Орликское» Оксана Манханова.

Жители отдают предпочтение поэтапному благоустройству данной зоны. Поэтому работы на аллее будут продолжены и в следующем году. В онлайн-голосовании по выбору общественной территории на 2023 год, аллея стала победителем, набрав 677 голосов.

«Для нас «Арбат» стал местом встречи, отдыха или просто посиделок. Сюда приходят родители с детьми, покататься с горки, на роликах, самокатах и т.д. И мы очень рады тому, что появляются такие комфортные условия для времяпровождения. Здесь рядом находится и современная спортивная площадка с тренажёрами, которая собирает много детей, молодежь нашего района и взрослых, - поделились жители района. - В последние годы наш район прямо на глазах преображается. Появился долгожданный асфальт, строится новая школа, и что немаловажно, уделяется внимание и обустройству общественных территорий и дворов детскими игровыми площадками для развития детей»


На будущий год здесь запланирована установка детского велодрома с правилами дорожного движения, детские игровые арт-объекты индивидуального изготовления, будут оборудованы зоны отдыха, установят круглую скамью.

Дизайн-проект зоны подготовлен для поэтапного выполнения работ до 2024 года, в настоящее время он находится в доработке, для обустройства противоположной стороны аллеи.
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