Общество 03.08.2022 в 16:08

В Бурятии сельский физрук погиб, грубо разбудив собутыльника

Приятель агрессивно воспринял эту ночную выходку, схватил  топор и зарубил педагога
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Текст: Номер один
В Бурятии сельский физрук погиб, грубо разбудив собутыльника
В Бурятии сегодня ночью сотрудники ДПС на проселочной автодороге возле села Старое Татаурово остановили легковой автомобиль, в котором находились пьяный водитель и пассажир. На заднем сиденье машины  обнаружено тело 51-летнего мужчины с многочисленными ранами на голове и других участках тела. По подозрению в совершении преступления задержан 65-летний владелец автомобиля, в котором обнаружен покойный.

В ближайшее время следователь приступит к допросу мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, подозреваемый проживал в селе Старое Татаурово. На протяжении последней недели употреблял алкогольные напитки. Вечером 2 августа  он повстречал знакомого местного жителя, который работал учителем физкультуры в местной школе. Вместе они пришли в баню, расположенную во дворе дома обвиняемого, где стали распивать спиртное. После застолья мужчины расстались, гость ушел, а обвиняемый лег спать.

Однако спустя несколько часов ночью учитель вернулся в баню и грубо разбудил недавнего собутыльника. Хозяин агрессивно воспринял выходку приятеля, схватил топор и нанес мужчине множество ударов лезвием и обухом по голове и другим частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемый зашел в соседнее жилое строение, где находились его жена и взрослые дети. Разбудил их и пригласил в баню. Домочадцы испугались открывшейся картины, убежали обратно и позвонили в скорую медицинскую помощь. Однако в это время злоумышленник позвал соседа, вместе с ним погрузил тело потерпевшего в свою машину, после чего они выехали из ограды и направились в сторону трассы. По пути их задержали сотрудники Госавтоинспекции.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. После  будет решаться вопрос о заключении обвиняемого под стражу.

Фото: pixabay.com

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