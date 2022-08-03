В Бурятии сельский физрук погиб, грубо разбудив собутыльника

В Бурятии сегодня ночью сотрудники ДПС на проселочной автодороге возле села Старое Татаурово остановили легковой автомобиль, в котором находились пьяный водитель и пассажир. На заднем сиденье машины обнаружено тело 51-летнего мужчины с многочисленными ранами на голове и других участках тела. По подозрению в совершении преступления задержан 65-летний владелец автомобиля, в котором обнаружен покойный.В ближайшее время следователь приступит к допросу мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, подозреваемый проживал в селе Старое Татаурово. На протяжении последней недели употреблял алкогольные напитки. Вечером 2 августа он повстречал знакомого местного жителя, который работал учителем физкультуры в местной школе. Вместе они пришли в баню, расположенную во дворе дома обвиняемого, где стали распивать спиртное. После застолья мужчины расстались, гость ушел, а обвиняемый лег спать.Однако спустя несколько часов ночью учитель вернулся в баню и грубо разбудил недавнего собутыльника. Хозяин агрессивно воспринял выходку приятеля, схватил топор и нанес мужчине множество ударов лезвием и обухом по голове и другим частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.Обвиняемый зашел в соседнее жилое строение, где находились его жена и взрослые дети. Разбудил их и пригласил в баню. Домочадцы испугались открывшейся картины, убежали обратно и позвонили в скорую медицинскую помощь. Однако в это время злоумышленник позвал соседа, вместе с ним погрузил тело потерпевшего в свою машину, после чего они выехали из ограды и направились в сторону трассы. По пути их задержали сотрудники Госавтоинспекции.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. После будет решаться вопрос о заключении обвиняемого под стражу.Фото: pixabay.com