Бурятия направит почти 240 млн рублей на продолжение реконструкции теплосетей мкр. Стеклозавод

«Ведем работу по улучшению экологии столицы нашей республики и надежности теплоснабжения. И здесь большой блок задач, это, конечно, инфраструктура города. Выделяем почти 240 млн рублей на продолжение реконструкции системы теплоснабжения мкр Стеклозавод. По итогу будет заменена система теплоснабжения, которая изношена практически на 80%, будут закрыты мазутные котельные, которые выбрасывают около 300 тонн вредных веществ в год, а при аварии хранящийся мазут может попасть через Селенгу в Байкал. После реконструкции мы переключим теплосети Стеклозавода к ТЭЦ-1. Таким образом, снизим количество вредных выбросов в окружающую среду, устраним возможность возникновения аварийных ситуаций и уменьшим расходы на топливо в 6 раз» - отметил глава Бурятии.

239,8 млн рублей будет выделено из республиканского бюджета на продолжение реконструкции тепловых сетей в мкр. Стеклозавод города Улан-Удэ. Соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.На сегодняшний день ведется первый этап реконструкции тепловых сетей микрорайона, в рамках которого планируется заменить тепломагистраль № 3, заложенную еще в 1965-1970-х годах. Общая стоимость первого этапа реконструкции составит 882,5 млн рублей.Второй этап реконструкции планируется начать в 2023 году. Общий объем финансирования составит 539,8 млн рублей - 239,8 млн рублей будет выделено из республиканского бюджета в рамках республиканского проекта «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия». Еще 300 млн рублей направит Фонд содействия реформированию ЖКХ в рамках договоренностей с Правительством Бурятии по модернизации тепломагистралей города Улан-Удэ.