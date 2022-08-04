Жители Бурятии массово скупают подешевевший сжиженный газ

Цены на сжиженный газ в Бурятии снизились почти в два раза, что позволяет потребителям газа максимально выгодно закачивать их в свои хранилища. Сжиженным газом (СУГ) сегодня отапливается значительное число домохозяйств бюджетных организаций в районах республики.Однако возможность купить топливо по недорогой цене может скоро закончиться - уже в августе, с приближением начала нового отопительного сезона, ожидается всплеск цен на «голубое» топливо.Как мы уже сообщали, в последнее десятилетие в Бурятии в связи с экологическими требованиями, школы и бюджетные учреждения, особенно в районах, территориально близких к Байкалу, активно меняли грязные и опасные угольные котлы на экологически чистые мощности, работающие на СУГ. Однако с 2020 года цены на газ начали расти и поднялись с 25 тыс. рублей за тонну почти до 70 тыс. рублей зимнего сезона 2021-2022 года.В связи с этим домовладельцы в Бурятии стали массово отказываться от СУГ.- По таким «конским» ценам за газ, естественно, я платить не стал и перевел свой дом на отопление электроэнергией, счет за зиму составил 90 тыс. рублей, но если бы я продолжал пользоваться газовым котлом, то точно вылетел бы в трубу, - рассказывает Григорий, владелец дома в поселке Радужный Улан-Удэ.Однако после ценового ралли весной этого года цена сжиженного газа неожиданно начала снижаться и быстро достигла докризисных значений. Что вызвало эйфорию у любителей экологического топлива.- Мы через АО «Бурятгаз» недавно закупили для нашего жилого поселка, отапливаемого газом СУГ по цене 30 тыс. за тонну и полностью заполнили хранилища, обеспечив 100%-ную потребность в газе для поселка, - сообщил экс-депутат Госдумы Сергей Будажапов. - Это удивительно, что мы так удачно закупили топливо по столь низкой цене.Пока не известно, будут ли и далее наблюдаться столь резкие скачки на товарных биржах, на которых и формируется сегодня цена сжиженного газа.- Конечно, это ненормальная ситуация, когда стабильное прохождение отопительного сезона целиком зависит от того, по каким ценам нефтяники и газовики будут продавать газ на внутреннем рынке, - продолжает он.В этой связи Сергей Будажапов выразил надежду, что недавнее обращение членов Совета Федерации от Бурятии в правительство РФ позволит создать механизмы регулирования цен на СУГ в связи с особым значением ценовой динамики сжиженного газа для регионов, где нет трубопроводного газа. Тем более что большую часть года жители Бурятии живут при отрицательных температурах окружающего воздуха.Между тем цены на СУГ могут несколько подрасти предстоящей осенью - это обычная спекулятивная стратегия нефтяников. Однако выяснилось, что западные санкции, оказывается, влияют на этот рынок весьма ощутимо. Ведь недружественные страны искусственно сформировали избыток нефти и газа в России. Что и привело к снижению цен.- На ситуацию очень сильно повлияла геополитика - экспорт «Газпрома» на главный экспортный рынок Европы падает, а другие страны не могут потребить высвобождаемый с западного направления газ. И его экспортерам приходится продавать на внутреннем рынке по любым ценам, чтобы освободить газовые хранилища, - говорит заместитель председателя комитета по экономике Народного Хурала Константин Олзоев. - Многое будет зависеть от сроков строительства нового газопровода в Китай, который пройдет через территорию Бурятии.По словам депутата, в этом случае в республике возле магистрального трубопровода будет построена станция по сжижению газа, ведь строить сети по районам «Газпром» вряд ли будет. Ему это невыгодно. А вот стабилизировать цены на сжиженный газ в республике вполне возможно.А пока будем надеяться, что сохранение нынешних низких цен на газ на внутреннем рынке продолжится. Ведь от этого во многом зависит и экологическое состояние городов и поселков Бурятии, и экономия затрат домовладельцев.Фото: pixabay.com