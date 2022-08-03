Общество 03.08.2022 в 17:39

Около Байкала нашлась потерянная колония редких чаек

Для этого специалисты-орнитологи обследовали дельту реки Селенга в поисках колоний чегравы
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Около Байкала нашлась потерянная колония редких чаек
В Бурятии в Байкальском заповеднике успешно завершилась экспедиция, искавшая колонии редкой чайки – чегравы. Ранее известное место гнездования чегравы в Кабанском заказнике (песчаная коса) три года назад было размыто из-за повышения уровня воды в Байкале, сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника.

Экспедиционные исследования в дельте реки Селенга ученые смогли организовать благодаря поддержке конкурса грантовых проектов «En+group». Необходимость обследования обширной акватории дельты с целью выявления современного состояния и пространственного распределения колоний чегравы, а также оценки влияния колебаний уровня Байкала на успех гнездования, была одобрена комиссией конкурса.

В течение семи дней орнитологи и инспекторы Байкальского заповедника, ведущий научный сотрудник НИИ биологии Иркутского государственного университета, доктор биологических наук Игорь Фефелов, волонтер Ася Андрюхина прошли на лодках в поисках пернатых 293 километра. Чтобы обнаружить поселения чегравы и места, пригодные для гнездования этого вида, обследовали всю периферию дельты на протяжении 47 км, в том числе 10 км в пределах заказника «Кабанский».

Как это было, рассказывает старший научный сотрудник Байкальского заповедника, орнитолог Юрий Анисимов:

«Нам удалось обследовать все песчаные и травянистые острова нижней дельты, от островов Карга-Бабья на юге до отмели Сахалин на востоке. Базировались на кордоне Кабанского заказника. Он находится практически по центру средней части дельты Селенги. Оттуда обследовали песчаные острова в сору и между сором и Байкалом, двигаясь сначала на юго-запад, потом – на восток. В дельте всегда ветрено, в дни работ дул баргузин – ветер с северо-востока. Пока мы обследовали сор в юго-западном направлении – было удобно – ветер в спину. Но проверить все острова в восточном направлении удалось только со второго раза – в первую поездку лодку захлестывало встречной волной. Мы обследовали все возможные места гнездования чегравы. Близ одного из песчаных островков, примерно 200 на 100 метров, гривка которого закрывает обзор с воды, услышали характерные голоса этих птиц».

- Найти чеграву – для нас радость, конечно, - продолжает Юрий Анисимов. - Но есть и тревога. При сильном подъеме воды колонию может затопить. Также есть вероятность, что при большой воде в последующие годы остров, где сейчас находится колония, затопит, и чегравам опять придется искать другие места для гнездования.

Игорь Фефелов, ведущий научный сотрудник НИИ биологии Иркутского государственного университета, доктор биологических наук:

«Нам удалось найти, вероятно, единственное в дельте место гнездования чегравы. Располагается оно в ее западной части, на песчаной карге в районе устья протоки Танька (новая), вне территории заказника.

Учтено 498 насиживаемых кладок (численность гнездящихся особей составляет 996 птиц) и 6 брошенных кладок. Остров, где находится поселение чегравы, на 5 июня имел возвышение над уровнем воды не более 50 см. Места известного гнездования чегравы до 2019 года в заказнике сейчас имеют еще меньшее возвышение над водой (до 20 см в начале июня) и чеграва там гнездиться не может. Впрочем, единичные особи и малые группы чеграв отмечены и на этих островах, и в других районах дельты, включая и ближайшие окрестности кордонов «Средняя» и «Колпинная».

Чеграва в дельте по-прежнему обитает, наблюдения за ней продолжаются, а наши исследования в дальнейшем могут быть учтены при определении допустимых характеристик ежегодного подъема уровня воды в Байкале, что поможет в сохранении природного биоразнообразия всей дельты Селенги».

Чеграва – самая крупная из крачек, внесена в Красные книги России и Бурятии. Гнездится колониями на плоских песчаных островках или на пляжах по берегам озер, заливов или лиманов. Гнезда располагают на открытом месте, близко к воде, поэтому колонии чегравы очень чувствительны к изменению уровня воды, хищничеству лис и барсуков, воздействию человека.

Целью конкурса грантовых проектов «En+group» является внедрение и дальнейшее развитие новых механизмов поддержки местного сообщества и его инициатив в области охраны окружающей среды. Байкальский заповедник стал победителем в номинации «Наука и практика»: поддержка исследований в области сохранения водных ресурсов и биоразнообразия флоры и фауны.

Фото: unsplash.com
Теги
наука экология чайки Байкал

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