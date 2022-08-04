Более 500 бойцов стройотрядов участвуют в модернизации БАМа и Транссиба

В рамках Всероссийской студенческой стройки «БАМ 2.0» более 500 бойцов студенческих строительных отрядов со всей России принимают участие в модернизации объектов БАМа и Транссиба Восточно-Сибирской железной дороги, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Молодые люди привлечены к летним работам на станциях Новая Чара, Куанда, Таксимо, Новый Уоян, Кичера, Кунерма, Небель, Северобайкальск, Лена, Вихоревка, Коршуниха, Тайшет, Тулун, Батарейная и Онохой.Так, например, участники из состава специализированных студенческих отрядов МГТУ им. Н.Э. Баумана и ИрГУПСа занимаются сборкой рельсошпальной решетки на участках Ангоя – Агней и Новый Уоян – Баканы Байкало-Амурской магистрали, где сейчас продолжаются работы по укладке вторых путей.Другие отряды заняты работами по строительству инженерных сооружений, монтажом оборудования объектов железнодорожной инфраструктуры. Также студенты пополнили ряды проводников поездов дальнего следования.Трудовая практика у большинства из них продлится до второй декады августа. Отметим, что часть студентов после окончания вузов выразили желание вернуться работать на БАМ.Фото: company.rzd.ru