Общество 04.08.2022 в 12:06

В Улан-Удэ ищут двух вандалов, потушивших Вечный огонь

Они потушили Вечный огонь на Мемориале Победы в центре города
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В Улан-Удэ ищут двух вандалов, потушивших Вечный огонь
В Улан-Удэ 3 августа вечером два неизвестных молодых человека, находясь в парке «Мемориал Победы» в центре города, приблизились к Вечному огню, после чего один из них потушил пламя, залив его жидкостью из бутылки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых молодых людей, их розыск и задержание.

Видео инцидента уже обсуждается в интернете. Люди возмущены поведением вандалов. В качестве одного из вариантов их будущего наказания одни предлагают отправить недоумков на фронт специальной военной операции, другие полагают, что там такие идиоты не нужны.



Фото и видео: buryatia.sledcom.ru
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ЗУРХАЙ
с 3 по 9 августа

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