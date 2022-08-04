В Улан-Удэ ищут двух вандалов, потушивших Вечный огонь

Видео инцидента уже обсуждается в интернете. Люди возмущены поведением вандалов. В качестве одного из вариантов их будущего наказания одни предлагают отправить недоумков на фронт специальной военной операции, другие полагают, что там такие идиоты не нужны.











В Улан-Удэ 3 августа вечером два неизвестных молодых человека, находясь в парке «Мемориал Победы» в центре города, приблизились к Вечному огню, после чего один из них потушил пламя, залив его жидкостью из бутылки.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых молодых людей, их розыск и задержание.Фото и видео: buryatia.sledcom.ru