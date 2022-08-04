В Бурятии начинающие водители-мужчины совершают в разы больше ДТП, чем женщины

Госавтоинспекция Бурятии провела анализ ДТП с участием начинающих водителей со стажем менее двух лет. В первом полугодии неопытные водители стали участниками 29 ДТП с пострадавшими. При этом в 18 случаях установлена вина новичков за рулем. В результате данных происшествий 3 человека погибли, 25 ранены.При общем снижении республиканских показателей аварийности с участием начинающих водителей, в трех районах Бурятии наблюдается рост таких происшествий – в Заиграевском, Северобайкальском и Тункинском.«Чаще всего молодые водители становятся участниками столкновений транспортных средств, наездов на пешеходов и съездов с дороги. Основные причины совершения ДТП неопытными автомобилистами кроются в нарушении расположения транспорта на проезжей части, несоответствии скорости конкретным условиям движения, выезде на полосу встречного движения, несоблюдении очередности проезда и нарушении правил проезда пешеходных переходов», - отмечают в ГИБДД.Любопытно, что из 18 ДТП, совершенных начинающими водителями, лишь в трех случаях за рулем находились женщины. 15 аварий произошли по вине водителей-мужчин, чьё пренебрежение Правилами дорожного движения привело к гибели трёх и травмированию 21 человека.По результатам сдачи экзаменов кандидатами в водители, прошедшими профессиональное обучение в 75 автошколах региона, в первом полугодии теоретический экзамен с первого раза сдали 40,8% жителей республики, практический – 31%.Фото: ГИБДД Бурятии