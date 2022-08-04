Общество 04.08.2022 в 12:59
Почти три четверти жителей Бурятии считают, что бездомные собаки опасны для людей
Более половины одобряют отстрел/усыпление/ликвидацию бродячих псов, хотя не лишены чувства сострадания к ним
Текст: Номер один
Очередное нападение собаки на ребенка в Улан-Удэ, которое произошло накануне в СНТ «Профсоюзник», большинство местных СМИ вновь выносит в число главных новостей дня. Хотя, признаемся, сенсацией подобные инциденты в столице Бурятии давно не являются. Более того, тема бродячих собак стала едва ли не будничной. Есть даже результаты опросов населения по этой теме. Итоги последнего на днях распространило республиканское управление ветеринарии.
Так вот, большинство жителей Бурятии считают, что бездомные собаки опасны для людей (74%). Опасность в собаках чаще видят люди, которые не имеют собак (79%), не опасными бездомных собак считают чаще женщины и респонденты в возрасте 18-34 года. Таковы результаты опроса, который проводился Центром управления регионом с 5 по 6 апреля методом онлайн-анкетирования среди пользователей двух наиболее популярных в Бурятии социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».
При этом 40% респондентов испытывают сострадание к бездомным собакам, а 36% опрошенных считают, что их надо ликвидировать. Сострадание к собакам испытывают чаще женщины, жильцы многоквартирных домов и владельцы собак. Ликвидировать собак предлагают чаще мужчины, респонденты в возрасте 35-54 года и проживающие в частном доме.
Наиболее одобряемыми мерами регулирования численности собак, по мнению респондентов, являются: стерилизация животных (78%) и поиск владельцев собак (77%). Около половины респондентов одобряют отстрел/ликвидацию собак (53%).
Треть респондентов считают, что численность бездомных собак сократилась по сравнению с прошлым годом, 35% – выросла и менее четверти (23%) полагают, что численность не изменилась. Чаще считают, что бездомных собак стало меньше старшее поколение в возрасте 55+ (49%), а то, что их стало больше, считают чаще проживающие в частном доме (41%).
Большинство респондентов дали низкие оценки за действия администрации города/ района по регулированию численности безнадзорных собак (58%). Средняя оценка – неудовлетворительная (2,1 балла).
Также у респондентов спросили, какие решения они могут предложить органам власти для решения проблемы контроля численности бездомных собак. В топ-3 предложений по контролю численности бездомных собак: отлов и усыпление (55%), стерилизация (16%), создание приютов, улучшение приютов, поддержка волонтеров (16%).
Основными причинами бездомности собак, по мнению респондентов, является безответственное отношение к ним, так считают 93%. Респонденты возраста 35-54 года чаще всего считают, что собаки на улице из-за отсутствия контроля со стороны хозяина. И еще 19% считают, что собаки сами убегают из-за плохого отношения к ним.
Что касается статистики, то, по данным республиканского управления Роспотребнадзора, в 2021 году за медицинской помощью по поводу укусов животными в медицинские организации республики обратилось 2802 человека, из которых 985 (35%) детей. Показатель обращаемости составил 291,8 на 100 тыс населения, что на 20% ниже показателя 2020 года, но остается в 1,3 раза выше среднероссийского.
В первом полугодии 2022 года по этому поводу за медицинской помощью обратилось 1287 человек, из них 392 (30%) ребенка. Показатель обращаемости составил 134,4 случая на 100 тыс населения, что в 1,2 раза выше среднероссийского. Случаев бешенства среди людей в республике не зарегистрировано.
И напоследок. В последнее время большинство нападений собак на людей совершаются животными, у которых есть владельцы, уточняет управление ветеринарии. Однако они отпускают псов на так называемый самовыгул.
Фото: pixabay.com
Так вот, большинство жителей Бурятии считают, что бездомные собаки опасны для людей (74%). Опасность в собаках чаще видят люди, которые не имеют собак (79%), не опасными бездомных собак считают чаще женщины и респонденты в возрасте 18-34 года. Таковы результаты опроса, который проводился Центром управления регионом с 5 по 6 апреля методом онлайн-анкетирования среди пользователей двух наиболее популярных в Бурятии социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».
При этом 40% респондентов испытывают сострадание к бездомным собакам, а 36% опрошенных считают, что их надо ликвидировать. Сострадание к собакам испытывают чаще женщины, жильцы многоквартирных домов и владельцы собак. Ликвидировать собак предлагают чаще мужчины, респонденты в возрасте 35-54 года и проживающие в частном доме.
Наиболее одобряемыми мерами регулирования численности собак, по мнению респондентов, являются: стерилизация животных (78%) и поиск владельцев собак (77%). Около половины респондентов одобряют отстрел/ликвидацию собак (53%).
Треть респондентов считают, что численность бездомных собак сократилась по сравнению с прошлым годом, 35% – выросла и менее четверти (23%) полагают, что численность не изменилась. Чаще считают, что бездомных собак стало меньше старшее поколение в возрасте 55+ (49%), а то, что их стало больше, считают чаще проживающие в частном доме (41%).
Большинство респондентов дали низкие оценки за действия администрации города/ района по регулированию численности безнадзорных собак (58%). Средняя оценка – неудовлетворительная (2,1 балла).
Также у респондентов спросили, какие решения они могут предложить органам власти для решения проблемы контроля численности бездомных собак. В топ-3 предложений по контролю численности бездомных собак: отлов и усыпление (55%), стерилизация (16%), создание приютов, улучшение приютов, поддержка волонтеров (16%).
Основными причинами бездомности собак, по мнению респондентов, является безответственное отношение к ним, так считают 93%. Респонденты возраста 35-54 года чаще всего считают, что собаки на улице из-за отсутствия контроля со стороны хозяина. И еще 19% считают, что собаки сами убегают из-за плохого отношения к ним.
Что касается статистики, то, по данным республиканского управления Роспотребнадзора, в 2021 году за медицинской помощью по поводу укусов животными в медицинские организации республики обратилось 2802 человека, из которых 985 (35%) детей. Показатель обращаемости составил 291,8 на 100 тыс населения, что на 20% ниже показателя 2020 года, но остается в 1,3 раза выше среднероссийского.
В первом полугодии 2022 года по этому поводу за медицинской помощью обратилось 1287 человек, из них 392 (30%) ребенка. Показатель обращаемости составил 134,4 случая на 100 тыс населения, что в 1,2 раза выше среднероссийского. Случаев бешенства среди людей в республике не зарегистрировано.
И напоследок. В последнее время большинство нападений собак на людей совершаются животными, у которых есть владельцы, уточняет управление ветеринарии. Однако они отпускают псов на так называемый самовыгул.
Фото: pixabay.com