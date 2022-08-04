В Бурятию возвращаются маски

В Бурятии эпидемиологи порекомендовали соблюдать масочный режим в общественных местах и в общественном транспорте. Республиканское управление Роспотребнадзора внесло сегодня ряд предложений по усилению профилактических мер на очередном заседании регионального оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции в связи ростом заболеваемости. Заседание провел глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства.«Со середины июля в республике мы наблюдаем рост заболеваемости COVID-19, который зарегистрирован во всех возрастных и социальных группах, в том числе в два раза выросла заболеваемость среди лиц пожилого возраста, - отметил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев, - Поэтому сейчас актуальным остается усиление дезинфекционного режима, проветривание помещений, соблюдение правил личной гигиены, в том числе использование антисептиков, тщательное мытье рук, также рекомендуется ношение масок в людных местах, в общественном транспорте. Ведь в условиях роста заболеваемости, связанного с распространением новых, более контагиозных подвариантов штамма «Омикрон», коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан - пожилых лиц и лиц с хроническими заболеваниями. Не забывайте о сроках ревакцинации – это самая надежная защита».Превентивные меры разработаны для предупреждения вспышек в начале учебного года в школах, ссузах и вузах республики. Для заселения в интернаты и общежития учащимся необходимо представить результаты теста на COVID-19. Продолжается вакцинация и ревакцинация сотрудников образовательной системы. Обязательно требование по наличию актуального сертификата о прививке и для персонала организаций общепита. дицинские организации готовы к усилению вакцинации в преддверииэпидсезона.«Завтра, 5 августа, ожидается поступление 21 000 доз вакцины «Спутник V». Вчера поступило 3900 комплектов вакцины для подростков. Заявки своевременно подаем в минздрав России, постоянно проводим мониторинг наличия вакцин», - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Фото: pixabay.com