Общество 04.08.2022 в 14:26

Байкальский форум «Президентская программа – 25 лет лидерства. Опыт и перспективы» стартовал в Улан-Удэ

В нем принимают участие представители малого и среднего бизнеса из 13 регионов России
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Текст: Нина Павлова
Байкальский форум «Президентская программа – 25 лет лидерства. Опыт и перспективы» стартовал в Улан-Удэ
egov-buryatia.ru
XX юбилейный Байкальский форум выпускников Президентской программы проходит в эти дни в Бурятии. В нем принимают участие представители малого и среднего бизнеса из 13 регионов России. В этом году он посвящен 25-летию начала реализации в стране Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

Участников форума на пленарном совещании поприветствовал зампред правительства Баир Цыренов.

«Главное назначение Президентской программы – подготавливать компетентных, активных, высокопрофессиональных специалистов и менеджеров, управленцев любого звена нашей республики и Российской Федерации. За время функционирования данной программы у нас очень много выпускников, которые добились высот. Пусть не все стали топ-менеджерами, тем не менее, они получили бесценный опыт и добросовестно работают, вносят вклад каждый на своем рабочем месте. Мы сейчас получаем уникальную возможность в стране, находящейся в условиях санкций, показать чего мы стоим. Каждый сегодня думает о том, как лучше работать, как смягчить последствия. Мы должны всем доказать, что мы страна самодостаточная, что у нас управленцы, специалисты высшей квалификации, что они настоящие патриоты своей Родины и могут работать хорошо с чувством высокой ответственности»

- сказал Баир Цыренов.

В этом году в форуме принимают участие руководители предприятий и организаций из Белгородской, Ивановской, Омской, Томской, Новосибирской, Красноярской, Свердловской, Челябинской, Иркутской областей, Алтайского и Забайкальского краев, Хакасии и Бурятии.

В течение четырех дней участники обсудят актуальные вопросы и поделятся опытом. Такое общение призвано создать новые бизнес-проекты, укрепить действующие партнерские отношения, развить обмен управленческими практиками и выработать рекомендации по успешному взаимодействию государственных органов и предпринимателей.

В первый день мероприятия гости республики познакомятся с ведущими резидентами Промышленного парка Бурятии и посетят Иволгинский дацан. Следующие дни работы форума пройдут на берегу Байкала в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии. Там состоятся презентации регионов-участников и мастер-класс успешного бизнес-тренера, консультанта и автора методик повышения продаж, руководителя Агентства развития продаж из Омска Дмитрия Сапунова «Бест селлер. Правила успешных сделок».

Напомним, Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства – это государственная программа повышения квалификации руководителей, которая реализуется в России с 1998 года. За эти годы в стране прошли обучение более 80 тысяч специалистов, и почти 800 из них – это руководители высшего и среднего звена предприятий Республики Бурятия.
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