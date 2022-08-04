Жители Бурятии стали меньше болеть сифилисом

Заболеваемость инфекциями, передаваемые половым путем, в Бурятии за первую половину 2022 года составила 710 случаев – (72 на 100 тыс. населения). Это на 9,2% меньше, чем в аналогичном периодом прошлого года, сообщили в Республиканском кожно-венерологическом диспансере.Наибольшая заболеваемость половыми инфекциями наблюдается в группе лиц 18-39 лет. Чаще всего болеют незамужние - холостые граждане, имеющие случайные половые связи при отсутствии постоянного полового партнера, отмечают в диспансере.Инфекции, передаваемые половым путем, – это заразные инфекционные заболевания, предающиеся при всех видах незащищенных половых контактов. Наиболее распространенные из них: гонорея, сифилис, хламидиоз, трихомониаз, генитальный герпес, генитальные кондиломы.Фото: «Номер один»