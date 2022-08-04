Бурятские таможенники выявили незадекларированные 700 тыс руб у туриста из Монголии

Бурятские таможенники обнаружили у туриста из Монголии 700 тысяч незадекларированных рублей на таможенном посту МАПП Кяхта. Сумма незаконно перемещаемых денежных составила почти 87 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Банкноты были упакованы в черную полиэтиленовую пленку и находились в багаже туриста. Поскольку ввозимая в Россию сумма (700 тысяч рублей) превышала в эквиваленте 10 тысяч долларов США, ее необходимо было задекларировать. Однако на вопрос таможенников о наличии товаров и денежных средств, подлежащих таможенному декларированию, гражданин ответил отрицательно.По факту недекларирования наличных денежных средств Бурятская таможня в отношении гражданина возбудила дело об административном правонарушении. Сумма (86 899 рублей), превышающая беспошлинную норму, изъята и помещена в камеру вещественных доказательств таможни.Как пояснил начальник таможенного поста МАПП Кяхта Вреж Татевосян, при ввозе наличных денежных средств в Россию ограничений по сумме нет. Но если перемещаемая через таможенную границу ЕАЭС сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходимо задекларировать всю сумму наличных денежных средств с внесением сведений в пассажирскую таможенную декларацию.Фото: Бурятская таможня