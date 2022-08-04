Общество 04.08.2022 в 15:26

Бурятские таможенники выявили незадекларированные 700 тыс руб у туриста из Монголии

Однако сумма незаконно перемещаемых денежных средств не дотянула и до 87 тыс рублей
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Бурятские таможенники выявили незадекларированные 700 тыс руб у туриста из Монголии
Бурятские таможенники обнаружили у туриста из Монголии 700 тысяч незадекларированных рублей на таможенном посту  МАПП Кяхта. Сумма незаконно перемещаемых денежных  составила почти 87 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Банкноты  были упакованы в черную полиэтиленовую пленку и находились в багаже туриста. Поскольку ввозимая в Россию  сумма (700 тысяч рублей)  превышала в эквиваленте 10 тысяч долларов США, ее необходимо было задекларировать.  Однако на вопрос таможенников о наличии товаров и денежных средств, подлежащих таможенному декларированию, гражданин ответил отрицательно.

По факту недекларирования наличных денежных средств  Бурятская таможня  в отношении гражданина возбудила дело об административном правонарушении. Сумма (86 899 рублей), превышающая беспошлинную норму, изъята и помещена в камеру вещественных доказательств таможни.

Как пояснил начальник таможенного поста МАПП Кяхта Вреж Татевосян,  при ввозе наличных денежных средств в Россию ограничений по сумме нет. Но если перемещаемая через таможенную границу ЕАЭС сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходимо задекларировать всю сумму наличных денежных средств с внесением сведений в пассажирскую таможенную декларацию.

Фото: Бурятская таможня




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