Общество 04.08.2022 в 15:26
Бурятские таможенники выявили незадекларированные 700 тыс руб у туриста из Монголии
Однако сумма незаконно перемещаемых денежных средств не дотянула и до 87 тыс рублей
Текст: Номер один
Бурятские таможенники обнаружили у туриста из Монголии 700 тысяч незадекларированных рублей на таможенном посту МАПП Кяхта. Сумма незаконно перемещаемых денежных составила почти 87 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Банкноты были упакованы в черную полиэтиленовую пленку и находились в багаже туриста. Поскольку ввозимая в Россию сумма (700 тысяч рублей) превышала в эквиваленте 10 тысяч долларов США, ее необходимо было задекларировать. Однако на вопрос таможенников о наличии товаров и денежных средств, подлежащих таможенному декларированию, гражданин ответил отрицательно.
По факту недекларирования наличных денежных средств Бурятская таможня в отношении гражданина возбудила дело об административном правонарушении. Сумма (86 899 рублей), превышающая беспошлинную норму, изъята и помещена в камеру вещественных доказательств таможни.
Как пояснил начальник таможенного поста МАПП Кяхта Вреж Татевосян, при ввозе наличных денежных средств в Россию ограничений по сумме нет. Но если перемещаемая через таможенную границу ЕАЭС сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходимо задекларировать всю сумму наличных денежных средств с внесением сведений в пассажирскую таможенную декларацию.
Фото: Бурятская таможня
Банкноты были упакованы в черную полиэтиленовую пленку и находились в багаже туриста. Поскольку ввозимая в Россию сумма (700 тысяч рублей) превышала в эквиваленте 10 тысяч долларов США, ее необходимо было задекларировать. Однако на вопрос таможенников о наличии товаров и денежных средств, подлежащих таможенному декларированию, гражданин ответил отрицательно.
По факту недекларирования наличных денежных средств Бурятская таможня в отношении гражданина возбудила дело об административном правонарушении. Сумма (86 899 рублей), превышающая беспошлинную норму, изъята и помещена в камеру вещественных доказательств таможни.
Как пояснил начальник таможенного поста МАПП Кяхта Вреж Татевосян, при ввозе наличных денежных средств в Россию ограничений по сумме нет. Но если перемещаемая через таможенную границу ЕАЭС сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходимо задекларировать всю сумму наличных денежных средств с внесением сведений в пассажирскую таможенную декларацию.
Фото: Бурятская таможня