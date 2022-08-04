В Улан-Удэ устроят квест с канализационными люками

В столице Бурятии в 2023 году в рамках создания туркода города будет реализовано множество мероприятий. Как сообщили в мэрии, на улицах туристического центра будут установлены стилизованные крышки канализационных люков. Их дизайн будет дополнен уникальными QR-кодами, которые будут использованы для проведения квестов.Также будет разработан единый дизайн ориентирующих указателей, карт-схем, информационных табличек с QR-кодом. Понятная навигация для гостей из разных регионов России и стран – необходимый элемент благоустройства города.- Обустройство элементов навигации и других современных интерактивных решений нужно для ориентирования и безопасности туристов и жителей. Элементы навигации подчеркнут уникальную историю и самобытную культуру региона, - сказал зампредседателя комитета по экономическому развитию и туризму Аржан Малацагаев.Кроме того, в разных точках туристического центра города будет установлено 11 информационных терминалов. Туристы смогут ознакомиться с основными маршрутами и местами для посещения.Среди мероприятий единого туристического кода - производство и установка малых архитектурных форм. Это скамейки, урны и ограждения для деревьев, дизайн которых будет выполнен с учетом культурных и исторических особенностей Улан-Удэ.Такие скамейки и урны появятся на площади Банзарова, по улице Ленина до Набережной и на площади Революции. Защитные ограждения для деревьев установят на улице Кирова и на Гостиных рядах.Предполагается закупить и разместить современные автономные оборудованные санузлы, адаптированные для маломобильных граждан.Напомним, Улан-Удэ победил в конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов, проведенном Ростуризмом. На создание своего туркода столица Бурятии получит 214 млн рублей. Комплекс мероприятий, направленный на создание визуального облика центра города, планируется реализовать уже в 2023 году.Фото: «Номер один»