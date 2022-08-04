Общество 04.08.2022 в 16:48
Генсек ООН Антониу Гутерриш посетит Монголию
Будут обсуждаться инициативы президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха на 76-сессии Генассамблеи ООН
Текст: Номер один
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность Монголии за активное участие и вклад в деятельность Организации Объединенных Наций, сообщает МОНЦАМЭ. В письме президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху генсек ООН подчеркнул, что приветствует инициативы, выдвинутые президентом Монголии в его выступлении на 76-й сессии Генассамблеи ООН, и сказал, что продолжит обсуждение этих предложений и инициатив в ходе своего визита в Монголию.
Он подчеркнул тот факт, что Монголия продемонстрировала лидерство на международной арене в вопросе о развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и создала Международный исследовательский центр развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш c 8 по 11 августа посетит Монголию с официальным визитом по случаю 60-летия вступления Монголии в Организацию Объединенных Наций по приглашению президента Монголии.
В ходе визита будут обсуждены участие Монголии в миротворческих операциях ООН, поддержка Программы устойчивого развития до 2030 года и «Наши общие цели», борьба с изменением климата, обеспечение мира и безопасности в регионе и многие другие важные вопросы.
В рамках визита Генеральный секретарь ООН нанесет визит вежливости президенту У.Хурэлсуху, встретится со спикером парламента Г.Занданшатаром, премьер-министром Л.Оюун-Эрдэном и министром иностранных дел Б.Батцэцэг. Кроме того, он посетит офис постоянного координатора ООН в Монголии, ознакомиться с деятельностью Международного исследовательского центра развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, а также с историей, культурой, традициями, природой и окружающей средой Монголии.
Это будет первый визит Генерального секретаря ООН в Монголию после визита Пан Ги Муна в 2009 году.
В частности, визит Генерального секретаря организован по случаю 30-летия Монголией своего статуса государства, свободного от ядерного оружия, и 20-летия участия Монголии в миротворческих операциях.
Фото: montsame.mn
Он подчеркнул тот факт, что Монголия продемонстрировала лидерство на международной арене в вопросе о развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и создала Международный исследовательский центр развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш c 8 по 11 августа посетит Монголию с официальным визитом по случаю 60-летия вступления Монголии в Организацию Объединенных Наций по приглашению президента Монголии.
В ходе визита будут обсуждены участие Монголии в миротворческих операциях ООН, поддержка Программы устойчивого развития до 2030 года и «Наши общие цели», борьба с изменением климата, обеспечение мира и безопасности в регионе и многие другие важные вопросы.
В рамках визита Генеральный секретарь ООН нанесет визит вежливости президенту У.Хурэлсуху, встретится со спикером парламента Г.Занданшатаром, премьер-министром Л.Оюун-Эрдэном и министром иностранных дел Б.Батцэцэг. Кроме того, он посетит офис постоянного координатора ООН в Монголии, ознакомиться с деятельностью Международного исследовательского центра развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, а также с историей, культурой, традициями, природой и окружающей средой Монголии.
Это будет первый визит Генерального секретаря ООН в Монголию после визита Пан Ги Муна в 2009 году.
В частности, визит Генерального секретаря организован по случаю 30-летия Монголией своего статуса государства, свободного от ядерного оружия, и 20-летия участия Монголии в миротворческих операциях.
Фото: montsame.mn