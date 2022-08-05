Общество 05.08.2022 в 06:00
Авторынок Бурятии слегка оживился
Однако аналитики полагают, что это лишь временное явление
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии в июне, по сравнению с маем, количество и объем новых автокредитов выросли более чем на 30%. Если в мае 2022 года в республике выдано 92 автокредита, то в июне - уже 133, а общие суммы выдачи увеличились с 90 млн рублей до 143 млн рублей. Средний чек по автокредиту также увеличился - с 970 тыс. рублей до 1,1 млн рублей. Эти данные приводит одно из крупнейших бюро кредитных историй России - Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Причем в республике, как и по всей стране, часть автокредитов активно шла на покупку автомобилей с использованием кредитных карт с льготным беспроцентным лимитом.
И. о. генерального директора ОКБ Николай Мясников сообщил, что в первом квартале 2022 года карты оказались самым востребованным кредитным продуктом, даже несмотря на то, что средняя полная стоимость кредита по нему сохраняется на уровне 30%. Иначе говоря, автомобилисты Бурятии нередко продавали свои подержанные автомобили и приобретали более «свежие» иномарки, закрывая разницу с помощью кредитных карт. Позволяющих в течение определенного льготного периода не платить проценты.
Причин разворота покупательских настроений несколько. Как отмечают продавцы на авторынке на улице Приречной, с июня спрос на авто начал расти. А цены на подержанные иномарки продолжали снижаться и фактически достигли цен до известных всем политических событий.
- Сыграло свою роль несколько факторов, прежде всего это укрепление курса рубля и снижение курса евро, за счет которого рассчитывается ввозная пошлина, - говорят продавцы. - Кроме того, в апреле и мае были очень плохие продажи на рынке из-за подорожания машин в связи с проблемами в логистике и ростом курсов валют. Сказались эффекты низкой базы и отложенного спроса.
Еще один фактор, сыгравший на рост рынка, это срочное снятие населением депозитов в банках Улан-Удэ.
- В июне у большинства вкладчиков закончились трехмесячные депозиты, открытые на пике панических настроений в марте с более высокими процентами, - рассказывает представитель крупного госбанка, работающего в республике. - Но после того как депозитные ставки упали, часть вкладчиков использовали эти средства на первоначальный взнос по автокредитам.
Выходит, рынок продаж автомобилей восстанавливается после кризиса? Однако аналитики полагают, что это лишь временное явление.
- В биржевой торговле это называется «отскок дохлой кошки», когда после резкого падения индексов возникает кратковременный рост, но затем все снова устремляется вниз, - сообщил финансовый аналитик Александр Бардаханов. - По Бурятии экономический кризис пока сильно не ударил, как во многих российских регионах запада России, но уже в августе-сентябре кризис, вызванный изоляцией страны, санкциями и исчерпанием резервов, начнет рвать российскую экономику в клочья. И тогда тяжело придется всем.
Как отметил эксперт, «в ходе острой фазы кризиса будет уже не до покупок автотранспорта и падение рынка продолжится».
Этот прогноз подтверждается заявлением главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая сообщила СМИ о том, что «экономика может жить на запасах недолго. И уже в начале третьего квартала 2022 года мы войдем в период структурной трансформации». По словам председателя Банка России, страна вступила в «непростой период структурных изменений, связанных с санкциями», который будет сопровождаться всплеском цен и повышенной инфляцией.
Фото: «Номер один»
И. о. генерального директора ОКБ Николай Мясников сообщил, что в первом квартале 2022 года карты оказались самым востребованным кредитным продуктом, даже несмотря на то, что средняя полная стоимость кредита по нему сохраняется на уровне 30%. Иначе говоря, автомобилисты Бурятии нередко продавали свои подержанные автомобили и приобретали более «свежие» иномарки, закрывая разницу с помощью кредитных карт. Позволяющих в течение определенного льготного периода не платить проценты.
Причин разворота покупательских настроений несколько. Как отмечают продавцы на авторынке на улице Приречной, с июня спрос на авто начал расти. А цены на подержанные иномарки продолжали снижаться и фактически достигли цен до известных всем политических событий.
- Сыграло свою роль несколько факторов, прежде всего это укрепление курса рубля и снижение курса евро, за счет которого рассчитывается ввозная пошлина, - говорят продавцы. - Кроме того, в апреле и мае были очень плохие продажи на рынке из-за подорожания машин в связи с проблемами в логистике и ростом курсов валют. Сказались эффекты низкой базы и отложенного спроса.
Еще один фактор, сыгравший на рост рынка, это срочное снятие населением депозитов в банках Улан-Удэ.
- В июне у большинства вкладчиков закончились трехмесячные депозиты, открытые на пике панических настроений в марте с более высокими процентами, - рассказывает представитель крупного госбанка, работающего в республике. - Но после того как депозитные ставки упали, часть вкладчиков использовали эти средства на первоначальный взнос по автокредитам.
Выходит, рынок продаж автомобилей восстанавливается после кризиса? Однако аналитики полагают, что это лишь временное явление.
- В биржевой торговле это называется «отскок дохлой кошки», когда после резкого падения индексов возникает кратковременный рост, но затем все снова устремляется вниз, - сообщил финансовый аналитик Александр Бардаханов. - По Бурятии экономический кризис пока сильно не ударил, как во многих российских регионах запада России, но уже в августе-сентябре кризис, вызванный изоляцией страны, санкциями и исчерпанием резервов, начнет рвать российскую экономику в клочья. И тогда тяжело придется всем.
Как отметил эксперт, «в ходе острой фазы кризиса будет уже не до покупок автотранспорта и падение рынка продолжится».
Этот прогноз подтверждается заявлением главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая сообщила СМИ о том, что «экономика может жить на запасах недолго. И уже в начале третьего квартала 2022 года мы войдем в период структурной трансформации». По словам председателя Банка России, страна вступила в «непростой период структурных изменений, связанных с санкциями», который будет сопровождаться всплеском цен и повышенной инфляцией.
Фото: «Номер один»
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