Авторынок Бурятии слегка оживился

В Бурятии в июне, по сравнению с маем, количество и объем новых автокредитов выросли более чем на 30%. Если в мае 2022 года в республике выдано 92 автокредита, то в июне - уже 133, а общие суммы выдачи увеличились с 90 млн рублей до 143 млн рублей. Средний чек по автокредиту также увеличился - с 970 тыс. рублей до 1,1 млн рублей. Эти данные приводит одно из крупнейших бюро кредитных историй России - Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Причем в республике, как и по всей стране, часть автокредитов активно шла на покупку автомобилей с использованием кредитных карт с льготным беспроцентным лимитом.И. о. генерального директора ОКБ Николай Мясников сообщил, что в первом квартале 2022 года карты оказались самым востребованным кредитным продуктом, даже несмотря на то, что средняя полная стоимость кредита по нему сохраняется на уровне 30%. Иначе говоря, автомобилисты Бурятии нередко продавали свои подержанные автомобили и приобретали более «свежие» иномарки, закрывая разницу с помощью кредитных карт. Позволяющих в течение определенного льготного периода не платить проценты.Причин разворота покупательских настроений несколько. Как отмечают продавцы на авторынке на улице Приречной, с июня спрос на авто начал расти. А цены на подержанные иномарки продолжали снижаться и фактически достигли цен до известных всем политических событий.- Сыграло свою роль несколько факторов, прежде всего это укрепление курса рубля и снижение курса евро, за счет которого рассчитывается ввозная пошлина, - говорят продавцы. - Кроме того, в апреле и мае были очень плохие продажи на рынке из-за подорожания машин в связи с проблемами в логистике и ростом курсов валют. Сказались эффекты низкой базы и отложенного спроса.Еще один фактор, сыгравший на рост рынка, это срочное снятие населением депозитов в банках Улан-Удэ.- В июне у большинства вкладчиков закончились трехмесячные депозиты, открытые на пике панических настроений в марте с более высокими процентами, - рассказывает представитель крупного госбанка, работающего в республике. - Но после того как депозитные ставки упали, часть вкладчиков использовали эти средства на первоначальный взнос по автокредитам.Выходит, рынок продаж автомобилей восстанавливается после кризиса? Однако аналитики полагают, что это лишь временное явление.- В биржевой торговле это называется «отскок дохлой кошки», когда после резкого падения индексов возникает кратковременный рост, но затем все снова устремляется вниз, - сообщил финансовый аналитик Александр Бардаханов. - По Бурятии экономический кризис пока сильно не ударил, как во многих российских регионах запада России, но уже в августе-сентябре кризис, вызванный изоляцией страны, санкциями и исчерпанием резервов, начнет рвать российскую экономику в клочья. И тогда тяжело придется всем.Как отметил эксперт, «в ходе острой фазы кризиса будет уже не до покупок автотранспорта и падение рынка продолжится».Этот прогноз подтверждается заявлением главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая сообщила СМИ о том, что «экономика может жить на запасах недолго. И уже в начале третьего квартала 2022 года мы войдем в период структурной трансформации». По словам председателя Банка России, страна вступила в «непростой период структурных изменений, связанных с санкциями», который будет сопровождаться всплеском цен и повышенной инфляцией.Фото: «Номер один»