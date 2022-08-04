В правительстве Бурятии обсудили «дровяной» вопрос

Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии разработало программу обеспечения населения энергоресурсами для отопления частных подворий. Она предполагает организацию снабжения дровами администрациями районов, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.Администрация определит топливоснабжающие организации и заключит с ними соглашения о поставке дров по минимальной, утвержденной службой по тарифам, цене. Местные жители смогут подать заявки на дрова в администрацию районов, так им не придется самостоятельно искать поставщиков дров.Участники заседания отметили, что такой опыт успешно применяется в Приморском крае. По итогам заседания, министерству природных ресурсов дано поручение доработать программу в соответствии с замечаниями министерств и ведомств. После этого, видимо, станут ясны детали.Заседание межведомственной комиссии по обеспечению местных жителей энергоресурсами прошло под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского. В заседании приняли участие представители министерства социальной защиты, министерства строительства и модернизации ЖКХ, министерства промышленности, торговли и инвестиций, министерства экономики, Республиканского агентства лесного хозяйства, министерства природных ресурсов, республиканской службы по тарифам, а также депутаты Народного Хурала Бурятии.Фото: pixabay.com