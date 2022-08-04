Общество 04.08.2022 в 17:22

В правительстве Бурятии обсудили «дровяной» вопрос

Минприроды разработало программу обеспечения населения дровами по опыту Приморского края, детали станут известны позже
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Текст: Номер один
В правительстве Бурятии обсудили «дровяной» вопрос
Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии разработало программу обеспечения населения энергоресурсами для отопления частных подворий. Она предполагает организацию снабжения дровами администрациями районов, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

Администрация определит топливоснабжающие организации и заключит с ними соглашения о поставке дров по минимальной, утвержденной службой по тарифам, цене. Местные жители смогут подать заявки на дрова в администрацию районов, так им не придется самостоятельно искать поставщиков дров.

Участники заседания отметили, что такой опыт успешно применяется в Приморском крае. По итогам заседания, министерству природных ресурсов дано поручение доработать программу в соответствии с замечаниями министерств и ведомств. После этого, видимо, станут ясны детали.

Заседание межведомственной комиссии по обеспечению местных жителей энергоресурсами прошло под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского. В заседании приняли участие представители министерства социальной защиты, министерства строительства и модернизации ЖКХ, министерства промышленности, торговли и инвестиций, министерства экономики, Республиканского агентства лесного хозяйства, министерства природных ресурсов, республиканской службы по тарифам, а также депутаты Народного Хурала Бурятии.

Фото: pixabay.com
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