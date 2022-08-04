Дольщики из Бурятии пытались оспорить стоимость квартиры в суде

Дольщики, вложившиеся в строительство жилого комплекса «Молодежный», не дождались своих квартир. Помимо этого, люди получили слишком низкие компенсации, которых не хватит на покупку жилья при нынешних ценах.

Обращаясь в суд, супруги просили признать недействительным отчет по оценке рыночной стоимости, определивший рыночную стоимость одного кв.м жилого помещения. Также супруги просили установить рыночную стоимость жилого помещения общей площадью 38.98 кв.м., в размере 2,6 млн руб и обязать ответчиков – «Фонд поддержки граждан - участников долевого строительства на территории Республики Бурятия» выплатить разницу в размере 1 025 616 рублей.

Согласно материалам дела, строительство «Молодежного» жилого комплекса должно было завершиться до конца 2018 года. Супруги намеревались приобрести в новостройке квартиру площадью 38,98 кв.м., расположенную на 7 этаже. За свое будущее жилье горожане заплатили 1,3 млн руб.

Вскоре права и обязанности первоначального застройщика перешли к другому застройщику по договору уступки прав (цессии).

Однако строительство многоквартирного дома так и не было завершено, поскольку застройщик обанкротился.

Фонд поддержки граждан - участников долевого строительства и ООО «Лаир» заключили договор на оказание услуг по оценке рыночной стоимости имущественных прав на объекты недвижимости. «Лаир» оценил стоимость непостроенной квартиры истцов в 1,5 млн руб – по 401,1 тыс за кв.м.

Горожане сумму компенсации посчитали заниженной, однако суд так не посчитал. Независимую экспертизу по оценке, которую провели дольщики, суд не принял, поскольку эксперт не являлся членом СРО, не имел квалификационного аттестата.

Также суд не принял во внимание слова истцов о том, что средняя рыночная стоимость одного кв.м. общей площади жилого помещения на 1 квартал 2021 года составляла, согласно приказу Минстроя РБ, 61 262руб.

«Поскольку ценовые показатели подлежат учету для расчета размеров субсидий, предоставляемых на приобретение (строительство) жилых помещений гражданам. Таким образом, отсутствуют правовые основания для применения данного документа к спорным отношениям», - аргументировал суд.

Суд постановил исковые требования горожан оставить без удовлетворения.





Фото: "Номер один"