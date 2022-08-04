Глава Бурятии: «Культура семейских должна сохраняться как образ жизни»

Глава Бурятии Алексей Цыденов и Предстоятель Русской древлеправославной церкви, Патриарх Московский всея Руси Александр провели сегодня встречу в Храме Рождества Христова в Улан-Удэ. Стороны обсудили вопросы взаимодействия по поддержке старообрядческих общин, проживающих в Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Правительство Бурятии и лично вы, Алексей Самбуевич, помогаете. Ведь когда помогаешь людям, на сердце становится легко и радостно. С моего последнего визита рад видеть, что церкви реставрируются и строятся, республика развивается, это видно», - обратился к главе Бурятии Патриарх Александр.Глава республики отметил, что уникальная культура старообрядев является одной из причин, почему в Бурятию едут туристы. «Семейские смогли сохранить свою емкую, богатую культуру, миропорядок, трудолюбие, у нас разработан тур «В гостях у семейских», он пользуется большой популярностью у путешественников. Но мы за то, чтобы культура семейских сохранялась не только, как объект показа для туриста, а как образ жизни, поэтому, безусловно, поддерживаем старообрядцев», - подчеркнул глава Бурятии.Напомним, на сегодняшний день правительством Бурятии выделяются субсидии на строительство религиозных объектов древлеправославной церкви, оказывается поддержка в виде грантов, проводятся различные мероприятия. Так, в июне этого года глава республики Алексей Цыденов подписал постановление о выделении грантов творческим коллективам на проекты, направленные на поддержку и развитие культуры старообрядцев.В 2020 году в Бурятии стартовали мероприятия, посвященные празднованию 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. В связи с ковидными ограничениями проведение праздничных мероприятий продолжили проводить в 2021 году. В рамках торжеств прошли международная научно-практическая конференция, этно-форум «Встреча старообрядцев мира», международный фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов, проведены реставрационные работы в русском старообрядческом комплексе в Этнографическом музее народов Забайкалья, издана серия книг, в том числе учебные пособия о быте и истории старообрядцев., которой руководит митрополит Сибирский Сергий (Попков), прибывший в Бурятию в 1995 году и начавший свою деятельность рядовым священником. За активную работу по созданию новых приходов в 2005 году рукоположен сан епископа, а в 2015 году возведен в сан митрополита, что стало историческим событием для старообрядцев Бурятии и всех прихожан Сибирской епархии РДЦ, которая включает в себя общины, расположенные на территории Сибири, Дальнего Востока и Восточного Казахстана.В настоящий момент на территории Бурятии официально зарегистрированы восемь приходов РДЦ, построено 11 храмов РДЦ (с. Шаралдай, с. Новосретенка, с. Новый Заган, г. Улан-Удэ - два храма, с. Тарбагатай, с. Куйтун, с. Бичура, с. Окино-Ключи, с. Большой Куналей, МО СП «Заводское») и одна часовня (с. Хасурта), строятся четыре храма (пгт. Наушки, с. Усть-Баргузин, с. Турка, с. Никольское,). Паству окормляют 11 священников. В Улан-Удэ построен и действует Кафедральный собор Рождества Христова.Фото: egov-buryatia.ru