Общество 04.08.2022 в 21:41

В Улан-Удэ в жилище осквернителя Вечного огня прошел обыск

Изъяты вещи, документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ в жилище осквернителя Вечного огня прошел обыск
В Улан-Удэ продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 19-летний юноша. В ближайшее время следователь приступит к его допросу.
Напомним, по данным следствия, 3 августа вечером молодой человек вместе со знакомым пришел в парк «Мемориал Победы», расположенный в центре Улан-Удэ и потушил пламя Вечного огня, залив его жидкостью из бутылки.

В настоящее время по уголовному делу в жилище подозреваемого проведен обыск, изъяты вещи, документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела. Следствием сделаны необходимые запросы с целью установить подробные данные о личности подозреваемого. После допроса с учетом собранных доказательств и характеризующего материалы будет решаться вопрос об избрании в отношении молодого человека меры пресечения.

Фото: «Номер один»
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