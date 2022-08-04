В Улан-Удэ в жилище осквернителя Вечного огня прошел обыск

В Улан-Удэ продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 19-летний юноша. В ближайшее время следователь приступит к его допросу.Напомним, по данным следствия, 3 августа вечером молодой человек вместе со знакомым пришел в парк «Мемориал Победы», расположенный в центре Улан-Удэ и потушил пламя Вечного огня, залив его жидкостью из бутылки.В настоящее время по уголовному делу в жилище подозреваемого проведен обыск, изъяты вещи, документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела. Следствием сделаны необходимые запросы с целью установить подробные данные о личности подозреваемого. После допроса с учетом собранных доказательств и характеризующего материалы будет решаться вопрос об избрании в отношении молодого человека меры пресечения.Фото: «Номер один»