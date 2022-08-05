В Улан-Удэ началась модернизация проблемных электросетей ДНТ и СНТ

Специалисты компании «Россети Сибирь» в Бурятии приступили к ремонтам в ДНТ и СНТ города Улан-Удэ. Сейчас завозятся материалы, а с 8-го августа начнутся сами работы. Первыми на очереди стоят ДНТ «Урожай» и «Пионер-2»., переданных на обслуживание Россетям в этом году, сообщили в пресс-службе компании. До наступления холодов планируется привести в порядок электросети восьми дачных товариществ«Перед нами стоит сложная задача – успеть закупить материалы и максимально подготовить сети ДНТ к зиме. Мы постараемся сделать максимум в этом году. В последующем сети ДНТ будут приводиться в порядок более системно, будем включать их в графики плановых работ» - рссказал главный инженер филиала компании «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Виктор Перелыгин.В этом году ремонты будут проводиться в СНТ «Урожай», «20 лет Победы», «Профсоюзник», «Металлист», ДНТ «Удачное», «Пионер-1» и «Пионер-2», и «Градостроитель».Напомним, правительство Бурятии активно взялось за решение проблем электроснабжения ДНТ и СНТ после жалоб жителей в начале этого года. Глава Республики Алексей Цыденов взял этот вопрос на особый контроль. В результате на ремонт электросетевого хозяйства в Улан-Удэ, включая бесхозные СНТ и ДНТ, из бюджета Бурятии выделили 56,7 млн рублей.Всего на территории города зарегистрировано 109 СНТ и ДНТ. В 25 из них отмечается большой износ электрических сетей. Но прежде чем приступить к ремонтам, администрации города пришлось решать целый комплекс юридических проблем, связанных с правом собственности на электрооборудование, которое с 90-х годов активно продавалось, передавалось в дар либо в аренду, а многие документы были утеряны.«ДНТ и СНТ с имеющейся документацией переданы на баланс компании «Россети Сибирь». По СНТ «Зенит» в Советском районе и ДНТ «Удинский» в Железнодорожном районе проводятся работы по регистрации права собственности. После решения суда за ними будет закреплено право собственности, и мы подпишем акт приема-передачи. Что касается остальных товариществ, там продолжаются разбирательства», – говорит и.о. председателя комитета городского хозяйства АлександрТюрюханов.С другими ДНТ и СНТ, которые остались без документов, ведется работа по признанию объектов бесхозными для дальнейшей передачи в муниципальную собственность, чтобы мэрия могла вложить средства в ремонт электросетевого хозяйства, а в дальнейшем и содержать его. После приведения сетей ДНТ и СНТ в порядок предполагается их передача на обслуживание «Бурятэнерго».Фото: «Номер один»