Мэрия Улан-Удэ заставляет собственников земли повторно заплатить за участки

«Предыдущий собственник получил этот участок на основании решения КУИ. У него имелось свидетельство о праве собственности, которое мы, конечно же, проверили. Заходите на сайт Росреестра и проверяете номер регистрации в режиме онлайн. Если он совпадает, значит, никаких действий не производилось с участком. У нас все совпало: паспорт, номер. Никаких арестов или обременений тоже не было. Когда поняли, что участок совершенно «чистый», решили его приобрести» - рассказывала улан-удэнка.

«Чиновники ничего не предпринимали до тех пор, пока я не написала им обращение о том, чтобы они сняли запрет регистрационных действий с этих участков. Ведь мы зарегистрировали на этих участках дома. Кроме того, согласно ст. 39.20 Земельного кодекса, имеем право выкупить эти участки из муниципальной собственности за 3% от кадастровой стоимости» - говорит Татьяна Вставская.

«Но чиновники полагают, что дома у нас самовольно возведенные, и предлагают выкупить участки по рыночной стоимости. Выкуп по рыночной стоимости предполагает проведение аукциона с участием широкого круга лиц. Кроме того, участки нельзя выставлять на аукцион, если на них есть капитальные строения» - отмечает улан-удэнка.

«Для решения вопроса о предоставлении земельного участка гражданам предложено обратиться в суд для заключения мирового соглашения, которое позволило бы заключить договор аренды. Октябрьский районный суд отказал в утверждении таких мировых соглашений» - сообщают в комитете.

Горожане, купившие несколько лет назад участки по Спиртзаводской трассе (ныне там расположился поселок Импульс), рискуют остаться ни с чем. В комитете по имуществу города Улан-Удэ в 2018 году заявили, что на договорах купли-продажи земли стоит фальшивая подпись главы комитета Анастасии Кузовлевой. Чиновники смогли убедить в этом и суды: сначала районный, а потом и Верховный. С тех пор прошло несколько лет, а судьба участков так и не прояснилась.Татьяна Вставская – одна из горожанок, рискующих остаться без земли. Ее семья приобрела свой участок в марте 2016 года. Все документы бывшего собственника были тщательно проверены, поводов к сомнениям в честности продавца не возникло.Сделку купли-продажи оформили через Росреестр. Ведомство также проверило документы продавца и данные по самому участку и сделку подтвердило. Татьяна Вставская отдала продавцу за участок более полумиллиона рублей. Расписка, подтверждающая и этот факт, есть на руках.В первое время никаких посягательств на землю новых собственников никто не делал. Соседи по земельным участкам вовсю начали строиться. Татьяна тоже построила дом площадью в 80 квадратных метров. Собственники подвели электричество, воду. И даже в этом им никто не воспрепятствовал, все было оформлено так, как положено. С разрешения всех необходимых инстанций.А потом, в самый разгар строительства, на имущество наложили арест. Комитет по имуществу Улан-Удэ просил суд признать договоры купли-продажи недействительными и изъять землю у горожан, вернув ее в собственность города.На суде горожанам сообщили, что на документах купли-продажи земельных участков стоит поддельная подпись председателя КУИ Анастасии Кузовлевой и, соответственно, договоры недействительны. Такое известие стало шоком для новоселов.Комитет даже заказал графологическую экспертизу. Она подтвердила, что подпись фальшивая. Пятеро горожан, владельцев спорных участков, с этим заключением согласились, но один собственник заказал независимую экспертизу. Интересно, что его экспертиза, напротив, показала подлинность подписи Кузовлевой. И к нему «вопросы» от чиновников исчезли.Суд первой инстанции между тем встал на сторону КУИ. Устояло это решение и в Верховном суде. Таким образом, улан-удэнцев обвинили в незаконном владении и назвали их недобросовестными приобретателями.Проверка МВД по факту поддельной подписи председателя КУИ ничего не дала – виновное лицо установить не удалось.С того момента, как решения суда вступили в законную силу, прошло три года.Ст. 39.20 Земельного кодекса регулирует особенности предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположены здание, сооружение. Согласно этой статье, исключительное право на приобретение земельных участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках.Горожанка говорит, что ожидала от КУИ либо снятия запрета на регистрационные действия, либо то, что комитет предложит им выкупить участки за 3% от кадастровой стоимости.В комитете по управлению имуществом горожанам ответили, что намерены продолжить действия по прекращению права собственности на спорные участки.«Земельный участок на основании решения Октябрьского районного суда истребован из чужого незаконного владения, сведения о праве собственности на указанный участок исключены из ЕГРН. Таким образом, объект капитального строительства, расположенный на земельном участке, является самовольной постройкой», - ответили Татьяне в КУИ.Горожане пытались искать помощи у депутатов Госдумы от Бурятии, обращались к главе республики, в администрацию Улан-Удэ, но результатов это не принесло.Юрист Виталий Хонихоев считает, что пострадавшим горожанам после признания их сделки недействительной нужно было судиться с КУИ – попытаться взыскать с комитета затраты, понесенные на покупку участков и постройку домов.В комитете по управлению имуществом «Номер один» ответили, что раз судом установлена незаконность предоставления и продажи земельных участков, то, соответственно, «строительство жилых строений на этих участках также произведено в отсутствие законных оснований».Таким образом, «комитет не имеет правовых оснований для предоставления земельных участков без торгов для размещения жилых строений, которые в настоящее время отвечают признакам самовольной постройки».Сейчас комитет по управлению имуществом предлагает гражданам повторно обратиться в суд для заключения мирового соглашения. В рамках которого гражданам предложат выкупить земельные участки по рыночной цене. То есть людям, чтобы получить наконец-то землю в собственность, придется купить ее второй раз.Получается абсурдная ситуация. Горожане несколько лет назад прошли все круги бюрократического ада, дотошно и по букве закона оформив участки и дома в собственность. Государственные органы, тот же Росреестр, подтвердили законность покупки участка. Какие могут быть претензии к добросовестным покупателям? И почему люди должны отвечать за чью-то ошибку или какую-то подделку, если они лично не имеют к этому никакого отношения?И в то же время комитет все время идет на уступки самовольщикам – тем, кто построил свое жилье там, где ему взбрело в голову, не обременяя себя покупкой участка и уж тем более оформлением документов. Напомним, сейчас можно узаконить самоволки вплоть до 2015 года постройки.Лариса Ситник, «Номер один».