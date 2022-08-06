В Улан-Удэ родители школьников продолжают борьбу с «ДезХлором»

«Те, кто закупал данное средство, не учли, что вещество имеет второй класс опасности при вдыхании и не может применяться там, где присутствуют люди с аллергическими реакциями. Кроме этого, в инструкции сказано, что данное средство после нанесения должно обязательно смываться чистой водой, а помещение проветриваться в течение 15 минут. Что фактически в образовательных учреждениях не соблюдается. И, как следствие, после посещения школ и детских садов у детей наблюдаются аллергические реакции в виде першения в горле и носу, образования пузырей в ротовой полости и на теле, сухой кашель, покраснение глаз, тошнота. Есть случаи, когда детям прямо на уроках становилось плохо. Медицинские работники в личных беседах подтверждают, что такие реакции могут быть при отравлении хлорсодержащими средствами и что с началом принятия «ковидных» мер резко увеличилось количество обращений в медицинские учреждения с аллергиями» - писали родители.

«Оказывается, все это время существовал СанПиН, согласно которому в школах не имели права применять вообще «ДезХлор». А дети за эти полтора года подорвали здоровье. Кто понесет за это ответственность? – возмущается мама школьника Анна Бабкина. – Тем более что мы до этого лично ходили в Роспотребнадзор и говорили о том, что «ДезХлор» относится ко второму классу опасности, тогда как в школах допустимо использование препаратов только четвертого класса опасности. Но нам на это ничего не могли ответить, как и не предоставляли документы и ссылки на СанПиНы, на которые они опираются»

«Как выяснилось, это было написано в… инструкции к препарату на третьей странице. То есть информация изначально была всем известна» - возмущаются родители

«Для сравнения приведу немного другой пример. У нас у одной из активисток произошло отравление хлором, которым залили прорыв в канализации в подвале. По вентиляции все поднялось до четвертого этажа, где она проживает. У нее начался отек Квинке. Распух язык, стала задыхаться. Пришлось срочно выскакивать на улицу, вызывать скорую. Теперь представьте, что все это время наших детей ежедневно так травили, заставляя дышать ядовитыми испарениями и касаться поверхностей, обработанных тем же «ДезХлором». Более того, у нас есть данные, что в некоторых школах этим препаратом даже мыли посуду» - утверждает Анна.

Спустя два года скандалов и жалоб во всевозможные инстанции родители школьников наконец услышали долгожданную весть – «ДезХлор» использоваться в учебных заведениях больше не будет. Об этом заявил на встрече с активистами врио министра образования и науки РБ Валерий Поздняков. Однако в Роспотребнадзоре не спешат подтверждать эту информацию.Напомним, если и раньше в учебных заведениях всегда старались следить за чистотой, то после появления коронавируса дезинфекция в школах стала проводиться в обязательном порядке и строго проверялась. Причем из перечня рекомендованных дезинфицирующих средств школы сами выбирают более удобный для себя вариант. Нетрудно догадаться, что в минобразе предпочли один из самых бюджетных - «Дезхлор», закупленный министерством централизованно.Однако его использование привело к неприятным последствиям. В городе участились случаи ухудшения самочувствия детей, особенно аллергиков, а в помещениях школ явственно ощущался характерный запах хлора.Озабоченность мам была настолько велика, что свои обращения они направили главе республики, мэру Улан-Удэ, министру образования и науки, председателю комитета по образованию и главе регионального Роспотребнадзора. Не забыли и про директоров школ.В нашу редакцию также обращались родителей, рассказывая об ухудшении самочувствия своего ребенка. И речь идет не только о школьниках, но и о детсадовцах.«Моему ребенку пять лет, ходим в детский сад «Оюна». Я подозреваю, что у ребенка, возможно, токсическое отравление, ожог легких. По крайней мере все симптомы похожи: у сына была очень высокая температура, под 40. Кровотечение из носа, сухой кашель до рвоты, боли в области желудка. Врачей вызывали в течение месяца, они ставят диагноз «острый фарингит». Дважды сдавали анализы на ковид – отрицательные. Антибиотики мы не принимаем, хотя нам рекомендовали. Поскольку я сама аллергик, знаю, как протекает болезнь. Давала сыну антигистаминные средства, чтобы снять симптомы, отечность. И постепенно они начали проходить. Конечно, в это время мы в садик не ходили. Сейчас наблюдаемся у аллерголога, педиатра. Врач, приезжавший по неотложной помощи, подтвердил, что да, сейчас идет такой период, много вызовов, что это может быть именно отравление», - рассказала ранее нашему изданию мама воспитанника детского сада.Однако в ответ на вопросы родителей пострадавших детей, как и на наши запросы чиновники комитета образования и минобра, специалисты Роспотребнадзора неизменно отвечали одно и то же – «ДезХлор» абсолютно безопасен для использования в учебных заведениях.Любопытно, что также в официальных ответах нашей редакции фигурировала информация о том, что ни одной жалобы на «ДезХлор» в ведомства не поступало. Это притом что только в нашу редакцию обратилось порядка десяти пострадавших семей.Словом, озабоченность родителей здоровьем своих детей и упорство в обивании порогов всех уровней больше напоминали бой с тенью. Их годами выслушивали, но упорно игнорировали, отмахиваясь как от назойливых мух. Разве что отвечая дежурными отписками.На прошедшей недавно встрече родителей школьников с врио министра образования и науки РБ Валерием Поздняковым ситуация в корне изменилась. Отрывок из разговора, записанный родителями на видео, мы приводим ниже.Первыми задали свои вопросы общественники: «Вот уже два года как в школах используется «ДезХлор», мы обращались в комитет по образованию, в прокуратуру с требованием отменить его и заменить этот препарат на бесхлорные средства».На что глава министерства ответил следующее: «Разъяснения Роспотребнадзором были даны, к какому классу опасности препарат отнесен. Насколько я понимаю, судя по последним разъяснениям, которые пришли с федерального уровня, средства с содержанием хлора на сегодняшний день в школах запрещены. Тем не менее состоялась комиссия по ЧС, в любом случае, сказали, в новом учебном году по требованиям СанПиНа мы выходим как с ограничительными, так и профилактическими мерами. То есть обработка поверхностей и рук все равно будет осуществляться. Пока в планах у министерства централизованной закупки никакой нет (попросту нет средств на это на сегодняшний день). Но рекомендации всем школам будут даны. Мы пригласим Роспотребнадзор и дадим информацию на совещании, которое мы проводим раз в неделю по видеоконференцсвязи».«Мы правильно поняли, пришла директива, что хлор запрещен?» – уточнили родители.«Там не такая формулировка. Она более обтекаемая: препарат относится к такому-то классу опасности, а этот класс опасности к использованию в образовательных организациях не допускается», - ответил Поздняков.Позже врио министра уточнил, что речь идет о СанПиН 3.3686-21.Однако родители сами, поискав информацию, обнаружили следующую информацию о «ДезХлоре»: «Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к третьему классу умеренно опасных веществ при введении желудок, при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) высоко опасно, согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести (второй класс опасности); при непосредственном контакте вызывает выраженное раздражение кожи и слизистых оболочек глаз».По словам Анны Бабкиной, многие из семей школьников по сей день расхлебывают последствия от использования в классах «ДезХлора» - проходят лечение.

Однако в Роспотребнадзоре нам предоставили комментарий, прямо противоположный смыслу обещаний министра родителям школьников.

«В организациях, учреждениях, в том числе и в образовательных, должны использоваться дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке для применения на территории Российской Федерации, и только в соответствии с инструкцией производителя. Согласно основным требованиям, предъявляемым к дезинфицирующим средствам, инструкция по применению дезинфицирующего средства утверждается производителем дезинфицирующего средства до государственной регистрации. Дезинфицирующий препарат «Дезхлор» зарегистрирован в установленном порядке, поэтому его применение разрешено на территории Российской Федерации», - прокомментировали в ведомстве.

Василиса Шишкина, «Номер один»