В Бурятии сельские дороги делают с вопиющими нарушениями

«По трем объектам произведена приемка невыполненных работ на общую сумму 963 тыс. рублей. По одному объекту произведена приемка некачественно выполненных работ на сумму 1,7 млн рублей. По двум объектам имеются недостатки выполненных работ и дефекты в период гарантийной эксплуатации. По не введенным в 2021 году двум объектам имеются отставания от графика выполнения работ» - обнаружила Счетная палата республики.

Проверено, как использовались субсидии на дорожную деятельность в отношении автодорог общего пользования местного значения.Субсидии на капремонт дорог муниципалам выделяли из республиканского бюджета в 2021 году. Это более 280 млн рублей. Еще около 15 млн выделили муниципалитеты из своих бюджетов. Под проверку попали Баунтовский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Окинский, Тарбагатайский и Хоринский районы. Ее осуществила Счетная палата Бурятии совместно со своими коллегами муниципального уровня.Когда стали подводить итоги, выяснилось, что по состоянию на 1 января 2022 года «субсидии республиканского бюджета освоены в объеме 240,7 млн рублей, или 85% от выделенного объема субсидий, софинансирование из местного бюджета освоено в полном объеме». Таким образом, в целом на местах не смогли освоить довольно значительный процент выделенных денег, что, разумеется, возмутительно. Разве сельские дороги идеальны и там некуда направить средства? Вовсе нет.По итогам прошлого года в указанных районах ввели в эксплуатацию после капремонта лишь 12,5 километра вместо планировавшихся 15,1 километра. Это 83% от первоначально ожидавшегося объема ввода. Провальные участки оказались сосредоточены в Хоринском районе (там не совладали с двумя «с хвостиком» километрами дорожного ремонта), а также в Тарбагатайском, где не смогли отработать ремонт почти на полкилометра.Помимо этого, не смогли завершить работы по разработке проектно-сметной документации на капремонт одного моста и в горной Закамне.Вскрытые нарушения имеют самый разный характер. По одному из проверенных объектов обнаружилось даже изменение применяемых федеральных расценок. Эта наглость привела к завышению стоимости фактически выполненных работ на сумму 3 млн рублей.Учитывая сложную ситуацию в бюджетах сельских районов Бурятии, абсолютно нелепо смотрится еще одна находка Счетной палаты. «Установлены факты непредъявления неустоек за неисполнение условий муниципальных контрактов, повлекшие недополученные доходы местных бюджетов на общую сумму 3 млн рублей», - констатировали аудиторы.Более того, отсутствовали технические паспорта на отремонтированные сельские автомобильные дороги и искусственные сооружения. А что касается приемочной диагностики после завершения работ, то из семи капитально отремонтированных объектов ее провели только по… двум.Одно из муниципальных образований в предоставленном отчете об использовании субсидии решило зачем-то завысить значение показателя «техническая готовность объекта». Видимо, для лакировки неказистой действительности. Чиновники указали 95% вместо фактических 75%.Из десяти только на два объекта капитального ремонта (на автодорогу и мост) оказалось зарегистрировано право собственности. Право постоянного бессрочного пользования на земельные участки под ремонтируемыми автодорогами заказчиком капремонта тоже предоставлялось частично. Кто-то не вернул в республиканский бюджет остаток субсидии и т. д.Вскрытые аудиторами факты говорят об одном из двух. Во-первых, те, кто подписывает акты приемки дороги после капремонта, могут являться непрофессионалами в этой сфере, раз упускают из вида серьезные недочеты, допущенные строительной компанией-подрядчиком. То есть это низкое качество сельских управленцев, их плохая подготовка. Или, во-вторых, они все отлично понимают, но находятся в сговоре с подрядчиком.Выявленные недостатки оказались настолько вопиющими, что материалы проверки направлены в республиканскую прокуратуру, а также в Управление ФАС по Республике Бурятия. Счетная палата выдала девять представлений райадминистрациям (а также профильным учреждениями) всех семи проверенных районов, а также минтранспорту республики.Петр Санжиев, «Номер один».