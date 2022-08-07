В Улан-Удэ с ТГК-14 взыскали ущерб за затопленный подвал

«А вот согласно данным часовых суточных от 13 июля 2021 года, официально представленным суду, в них фигурируют вполне обычные параметры давления – 7 - 8 килограммов на квадратный сантиметр» - удивляется Владимир Афанасьев.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес решение о взыскании с ОАО «ТГК-14» ущерба в размере свыше 370 тыс. рублей за залив подвального помещения на улице Цыбикова. Кроме того, в ходе довольно простого, на первый взгляд, судебного дела выяснились шокирующие факты. О том, что произошло 13 июля в доме под № 13, расскажем далее.Еще в апреле 2021 года ТГК-14 приняла Программу испытания на прочность теплотрассы № 5, к которой в том числе подключен многоквартирный дом на улице Цыбикова. Согласно данному документу, предполагалось провести плановую опрессовку тепломагистрали. Иначе говоря, поднять давление в трубе. Это обычная практика подготовки тепломагистралей к предстоящему зимнему отопительному сезону. Если труба выдерживает повышенное давление, то она сможет как минимум нормально отработать отопительный сезон. Если нет, то давление укажет дефекты в трубопроводе, через которые будет лить вода. И на каждом таком слабом участке придется менять проржавевшие трубы.Одним из индикаторов проверки является возникновение течи. И если из труб фонтаном хлещет вода, то, согласно правилам, испытания должны быть немедленно приостановлены, а аварийный участок обезвожен и заменен. Не случайно в Программе испытаний при «увеличении величины нормативной подпитки до 70,6 тонны в час необходимо остановить проверку на прочность и плотность». Сверхнормативная подпитка на сленге энергетиков означает, что произошел очень сильный прорыв трубы.Однако, как установлено в ходе заседаний суда по представленным энергетиками документам, «нормативная подпитка» в день испытаний составляла до 200 тонн в час и более на разных участках. И, судя по тому, что в подвальном помещении на улице Цыбикова фонтан лил не переставая на протяжении нескольких часов, никто вовремя не спохватился и не прекратил проведение испытаний на данном участке.В результате помещение, принадлежащее одному из улан-удэнских предпринимателей, залило водой чуть ли не по колено и понадобился дорогостоящий ремонт. Суд принял во внимание оценку ущерба - около полмиллиона рублей. Тем не менее Октябрьский райсуд Улан-Удэ счел, что не только энергетики виноваты в аварии.Поскольку прорыв произошел на узле ввода инженерных коммуникаций в подвал дома, а он относится к дому, то часть ответственности должна нести и управляющая компания (ООО «ЖЭУ-15»). Которая должным образом, по мнению суда, не обеспечила герметизацию устройства (узел ввода инженерных коммуникаций в доме). В результате чего вода пошла в подвал. Суд посчитал, что тем самым «управляшка» своим бездействием увеличила размер ущерба, и взыскал его с нее в размере 30% от общей суммы - полмиллиона рублей. А 70% материального ущерба присудил энергетикам (решение не вступило в законную силу).Между тем член рабочей группы по подготовке города к зимнему отопительному сезону, эксперт в области теплоэнергетики Владимир Афанасьев обратил внимание на весьма существенные расхождения в представленных теплоэнергетиками в суд документах. В частности, он отметил, что в акте испытания на прочность от 13 июля 2021 года фигурировали параметры давления при опрессовке от 14 до 20 килограммов на квадратный сантиметр.Судя по таким расхождениям в документах энергетиков, возникает вопрос, а проводилась ли вообще в тот день опрессовка тепломагистрали № 5 и других указанных в документах тепломагистралей? И как осуществляется контроль за проведением таких ответственных мероприятий, влияющих на систему жизнеобеспечения города? Видимо, никак, судя по представленным ТГК-14 документам в суд.Но если испытания не проводились, то, выходит, тепломагистрали могут давать столь серьезные течи, как на Цыбикова, даже в нормальном режиме теплоснабжения без нагрузки? Тогда возникает еще один вопрос, а как зимовать будем - надеясь на авось?Добавим, это уже не первое решение судов Бурятии, когда энергетиков наказывают за медлительность в устранении аварий. В 2021 году «Номер один» знакомил читателей с решением Железнодорожного районного суда Улан-Удэ, удовлетворившего иск пенсионера Владимира Никитина к ОАО «ТГК-14» на сумму около 140 тыс. рублей. Как мы сообщали, в ходе прорыва теплотрассы в Улан-Удэ в районе проспекта Автомобилистов подвал дома пенсионера, расположенного на соседней улице - 505 километр, был залит горячей водой. Как показала экспертиза, дому нанесен существенный ущерб. Причем тогда энергетики упустили момент аварии и вода в течение нескольких месяцев продолжала бежать под землей, затопив целую улицу.Дмитрий Родионов, «Номер один».