Общество 07.08.2022 в 08:00
В Улан-Удэ с ТГК-14 взыскали ущерб за затопленный подвал
В ходе довольно простого, на первый взгляд, судебного дела выяснились шокирующие факты
Текст: Дмитрий Родионов
Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес решение о взыскании с ОАО «ТГК-14» ущерба в размере свыше 370 тыс. рублей за залив подвального помещения на улице Цыбикова. Кроме того, в ходе довольно простого, на первый взгляд, судебного дела выяснились шокирующие факты. О том, что произошло 13 июля в доме под № 13, расскажем далее.
Еще в апреле 2021 года ТГК-14 приняла Программу испытания на прочность теплотрассы № 5, к которой в том числе подключен многоквартирный дом на улице Цыбикова. Согласно данному документу, предполагалось провести плановую опрессовку тепломагистрали. Иначе говоря, поднять давление в трубе. Это обычная практика подготовки тепломагистралей к предстоящему зимнему отопительному сезону. Если труба выдерживает повышенное давление, то она сможет как минимум нормально отработать отопительный сезон. Если нет, то давление укажет дефекты в трубопроводе, через которые будет лить вода. И на каждом таком слабом участке придется менять проржавевшие трубы.
Одним из индикаторов проверки является возникновение течи. И если из труб фонтаном хлещет вода, то, согласно правилам, испытания должны быть немедленно приостановлены, а аварийный участок обезвожен и заменен. Не случайно в Программе испытаний при «увеличении величины нормативной подпитки до 70,6 тонны в час необходимо остановить проверку на прочность и плотность». Сверхнормативная подпитка на сленге энергетиков означает, что произошел очень сильный прорыв трубы.
Однако, как установлено в ходе заседаний суда по представленным энергетиками документам, «нормативная подпитка» в день испытаний составляла до 200 тонн в час и более на разных участках. И, судя по тому, что в подвальном помещении на улице Цыбикова фонтан лил не переставая на протяжении нескольких часов, никто вовремя не спохватился и не прекратил проведение испытаний на данном участке.
В результате помещение, принадлежащее одному из улан-удэнских предпринимателей, залило водой чуть ли не по колено и понадобился дорогостоящий ремонт. Суд принял во внимание оценку ущерба - около полмиллиона рублей. Тем не менее Октябрьский райсуд Улан-Удэ счел, что не только энергетики виноваты в аварии.
Поскольку прорыв произошел на узле ввода инженерных коммуникаций в подвал дома, а он относится к дому, то часть ответственности должна нести и управляющая компания (ООО «ЖЭУ-15»). Которая должным образом, по мнению суда, не обеспечила герметизацию устройства (узел ввода инженерных коммуникаций в доме). В результате чего вода пошла в подвал. Суд посчитал, что тем самым «управляшка» своим бездействием увеличила размер ущерба, и взыскал его с нее в размере 30% от общей суммы - полмиллиона рублей. А 70% материального ущерба присудил энергетикам (решение не вступило в законную силу).
Между тем член рабочей группы по подготовке города к зимнему отопительному сезону, эксперт в области теплоэнергетики Владимир Афанасьев обратил внимание на весьма существенные расхождения в представленных теплоэнергетиками в суд документах. В частности, он отметил, что в акте испытания на прочность от 13 июля 2021 года фигурировали параметры давления при опрессовке от 14 до 20 килограммов на квадратный сантиметр.
Судя по таким расхождениям в документах энергетиков, возникает вопрос, а проводилась ли вообще в тот день опрессовка тепломагистрали № 5 и других указанных в документах тепломагистралей? И как осуществляется контроль за проведением таких ответственных мероприятий, влияющих на систему жизнеобеспечения города? Видимо, никак, судя по представленным ТГК-14 документам в суд.
Но если испытания не проводились, то, выходит, тепломагистрали могут давать столь серьезные течи, как на Цыбикова, даже в нормальном режиме теплоснабжения без нагрузки? Тогда возникает еще один вопрос, а как зимовать будем - надеясь на авось?
Добавим, это уже не первое решение судов Бурятии, когда энергетиков наказывают за медлительность в устранении аварий. В 2021 году «Номер один» знакомил читателей с решением Железнодорожного районного суда Улан-Удэ, удовлетворившего иск пенсионера Владимира Никитина к ОАО «ТГК-14» на сумму около 140 тыс. рублей. Как мы сообщали, в ходе прорыва теплотрассы в Улан-Удэ в районе проспекта Автомобилистов подвал дома пенсионера, расположенного на соседней улице - 505 километр, был залит горячей водой. Как показала экспертиза, дому нанесен существенный ущерб. Причем тогда энергетики упустили момент аварии и вода в течение нескольких месяцев продолжала бежать под землей, затопив целую улицу.
Дмитрий Родионов, «Номер один».
Еще в апреле 2021 года ТГК-14 приняла Программу испытания на прочность теплотрассы № 5, к которой в том числе подключен многоквартирный дом на улице Цыбикова. Согласно данному документу, предполагалось провести плановую опрессовку тепломагистрали. Иначе говоря, поднять давление в трубе. Это обычная практика подготовки тепломагистралей к предстоящему зимнему отопительному сезону. Если труба выдерживает повышенное давление, то она сможет как минимум нормально отработать отопительный сезон. Если нет, то давление укажет дефекты в трубопроводе, через которые будет лить вода. И на каждом таком слабом участке придется менять проржавевшие трубы.
Одним из индикаторов проверки является возникновение течи. И если из труб фонтаном хлещет вода, то, согласно правилам, испытания должны быть немедленно приостановлены, а аварийный участок обезвожен и заменен. Не случайно в Программе испытаний при «увеличении величины нормативной подпитки до 70,6 тонны в час необходимо остановить проверку на прочность и плотность». Сверхнормативная подпитка на сленге энергетиков означает, что произошел очень сильный прорыв трубы.
Однако, как установлено в ходе заседаний суда по представленным энергетиками документам, «нормативная подпитка» в день испытаний составляла до 200 тонн в час и более на разных участках. И, судя по тому, что в подвальном помещении на улице Цыбикова фонтан лил не переставая на протяжении нескольких часов, никто вовремя не спохватился и не прекратил проведение испытаний на данном участке.
В результате помещение, принадлежащее одному из улан-удэнских предпринимателей, залило водой чуть ли не по колено и понадобился дорогостоящий ремонт. Суд принял во внимание оценку ущерба - около полмиллиона рублей. Тем не менее Октябрьский райсуд Улан-Удэ счел, что не только энергетики виноваты в аварии.
Поскольку прорыв произошел на узле ввода инженерных коммуникаций в подвал дома, а он относится к дому, то часть ответственности должна нести и управляющая компания (ООО «ЖЭУ-15»). Которая должным образом, по мнению суда, не обеспечила герметизацию устройства (узел ввода инженерных коммуникаций в доме). В результате чего вода пошла в подвал. Суд посчитал, что тем самым «управляшка» своим бездействием увеличила размер ущерба, и взыскал его с нее в размере 30% от общей суммы - полмиллиона рублей. А 70% материального ущерба присудил энергетикам (решение не вступило в законную силу).
Между тем член рабочей группы по подготовке города к зимнему отопительному сезону, эксперт в области теплоэнергетики Владимир Афанасьев обратил внимание на весьма существенные расхождения в представленных теплоэнергетиками в суд документах. В частности, он отметил, что в акте испытания на прочность от 13 июля 2021 года фигурировали параметры давления при опрессовке от 14 до 20 килограммов на квадратный сантиметр.
«А вот согласно данным часовых суточных от 13 июля 2021 года, официально представленным суду, в них фигурируют вполне обычные параметры давления – 7 - 8 килограммов на квадратный сантиметр»- удивляется Владимир Афанасьев.
Судя по таким расхождениям в документах энергетиков, возникает вопрос, а проводилась ли вообще в тот день опрессовка тепломагистрали № 5 и других указанных в документах тепломагистралей? И как осуществляется контроль за проведением таких ответственных мероприятий, влияющих на систему жизнеобеспечения города? Видимо, никак, судя по представленным ТГК-14 документам в суд.
Но если испытания не проводились, то, выходит, тепломагистрали могут давать столь серьезные течи, как на Цыбикова, даже в нормальном режиме теплоснабжения без нагрузки? Тогда возникает еще один вопрос, а как зимовать будем - надеясь на авось?
Добавим, это уже не первое решение судов Бурятии, когда энергетиков наказывают за медлительность в устранении аварий. В 2021 году «Номер один» знакомил читателей с решением Железнодорожного районного суда Улан-Удэ, удовлетворившего иск пенсионера Владимира Никитина к ОАО «ТГК-14» на сумму около 140 тыс. рублей. Как мы сообщали, в ходе прорыва теплотрассы в Улан-Удэ в районе проспекта Автомобилистов подвал дома пенсионера, расположенного на соседней улице - 505 километр, был залит горячей водой. Как показала экспертиза, дому нанесен существенный ущерб. Причем тогда энергетики упустили момент аварии и вода в течение нескольких месяцев продолжала бежать под землей, затопив целую улицу.
Дмитрий Родионов, «Номер один».