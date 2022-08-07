Из нефтяника в продавца сувениров

«Я взял основу этой идеи из фильма «Дети шпионов 2». Как это связано? Если вы помните, в фильме был интересный герой – сумасшедший ученый, который уменьшил животных и создал свой домашний мини-зоопарк. Конечно, с тех пор прошло уже достаточно времени, сейчас многие дети даже не слышали о таком фильме. Тогда, помню, мы покупали китайских резиновых динозавриков, а в зоомагазинах приобретали различные камушки для сада и каждый пытался сделать себе такой мини-зоопарк. С тех пор меня не отпускала эта идея – почему бы не попробовать делать подобные композиции самому. Сейчас это мой самый главный флагман, который я собираюсь продавать на протяжении всего времени» - поделился Глеб Пильчинов.

«После университета я сразу устроился на работу вахтовым методом на должность оператора четвертого разряда по добыче нефти и газа. Работал в компании АО «ТомскНефть» на севере Томской области в городе Стрежевой. Через полгода меня повысили до инженера-технолога и я еще три года работал в этой должности. С работы решил уволиться в мае этого года и открыть свое дело. Почему? Я изначально не планировал связывать всю жизнь с нефтяной отраслью, для меня в первую очередь стояла цель накопить капитал. А в целом работа была хорошая, да и компания неплохая» - поделился Глеб.

«В декабре 2019 года я осуществил свою давнюю мечту и впервые посетил Японию. Мы с одногруппником решились на такое путешествие и пробыли там две недели. Это полный восторг! Побывали в трех местах: в Токио, Киото и в Долине Кисо – для нас именно она стала самым интересным местом. Долина Кисо представляет из себя три почтовые деревушки, сохранившие облик из феодальной эпохи. Местные жители прилагают большие усилия, чтобы сберечь эту аутентичную атмосферу, и даже на некоторых улицах запрещено ездить машинам. И, конечно, там на высоте местная сувенирная продукция. Именно в Японии я почерпнул несколько идей» - делится впечатлениями Глеб.

«Меня удивило разнообразие, качество и необычность сувениров. Их рынок очень развит – берешь недорогую вещь, но не «дешевку», как принято считать, а красивый, хороший продукт. Поэтому я подумал и решил в своей лавке сделать упор на доступные цены и оригинальный, качественный товар. Помимо инсталляций, которые придумываю сам, стараюсь заказывать интересные, уникальные сувениры, а также обходиться без трендовых игрушек. У меня есть, например, цветы из конструктора, подушки с игрушками внутри, котики манеки-неко, персонажи из известных шедевров японских мультфильмов» - перечисляет Глеб Пильчинов.

В столице Бурятии в одном из торговых центров открылась интересная лавка с милыми и нетривиальными сувенирами. Особенное внимание привлекли необычные композиции под стеклом, напоминающие флорариумы. Правда вместо цветов в стеклянных колбочках разворачиваются маленькие миры с человечками, занятыми своими делами, животными, отдыхающими на полянке, призрачными замками и т. д. Об оригинальной бизнес-идее, взятой из фантастического фильма «Дети шпионов», нам рассказал владелец магазинчика 27-летний Глеб Пильчинов.Каждая композиция уникальна и собирается вручную. Как рассказал владелец сувенирной лавки Глеб Пильчинов, идея создавать такие мини-композиции в колбах пришла к нему еще в детстве, около 20 лет назад, после просмотра известного детского фильма «Дети шпионов 2».Все композиции на разную тему. Например, космическая - под куполом стеклянной колбы стоит фигурка космонавта рядом с ракетой на каменистом грунте. Рядом романтическая композиция - в подвесной колбе жених держит невесту на руках стоя на газоне, а позади них птичка, елка и грибочки под ней. Есть и колбочки с мини-зоопарком - три панды сидят на газоне и жуют свой бамбук, а рядом только что вылупившиеся птенцы гуляют. Глядя на почти живые экспозиции, так и хочется прикоснуться к ним волшебной палочкой Гарри Поттера и увеличить их, а потом оживить.Интересен факт, что такая идея сувениров уникальна – подобного пока что не найдешь ни в Бурятии, ни в других регионах России. О себе Глеб рассказывает скромно. Окончив школу в Улан-Удэ, он поступил в Тюменский индустриальный университет (бывший Тюменский государственный нефтегазовый университет. - Прим. ред.) на направление «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Там отучился на бакалавриате, затем в магистратуре, а после выпуска пошел работать по профессии.Перемена жизни вышла интересная: из нефтяной отрасли Глеб перескочил в сувенирный бизнес. Однако открытие своего дела не стало для Глеба внезапным, к этому шагу он готовился долго: самостоятельно искал информацию, изучал рынок, делал пробные закупы вместе с другом и т. д. Как он отмечает, продавать, в частности, именно сувениры он решил для того, чтобы развивать свое чувство прекрасного. И особенным источником вдохновения для него стала Страна восходящего солнца.Как отмечает Глеб, в Японии очень распространены 100-йеновые магазины (примерно 45 рублей), и они также произвели на него положительное впечатление как на будущего предпринимателя.Возвращаясь к маленьким «мирам в колбах», любой покупатель может сам придумать свою оригинальную композицию. Есть различные «наполнители» для колбы (на которых стоят фигуры): искусственный газон, камни, песок и т. д. Фигурки: человечки, животные, персонажи из мультфильмов. Декорации: деревья, кустарники, цветы, грибы, замки, пруды и т. д.Сейчас сувенирная лавка Marci 01 работает на втором этаже «Пиплс парка». В дальнейшем Глеб задумывается об открытии других точек.Эржена Мансорунова, «Номер один».