В Бурятии факты загрязнения атмосферы расследуются в рамках уголовных дел

В Бурятии возбуждены два уголовных дела по статье 251 УК РФ (загрязнение атмосферы) по материалам проверки Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, сообщили в надзорном органе.В результате проверки выявлены факты грубого нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ на очистных сооружениях поселка Селенгинск и ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат».Допущенные нарушения повлекли многократное превышение ПДК по сероводороду, фенолу, метанолу, формальдегиду и другим загрязняющих веществам, отметили в прокуратуре.Расследование уголовных дел находится под контролем прокуратуры.Фото: epp.genproc.gov.ru