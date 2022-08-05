Общество 05.08.2022 в 10:33
В Бурятии факты загрязнения атмосферы расследуются в рамках уголовных дел
Грубое нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ вскрыто на очистных сооружениях СЦКК и поселка Селенгинск
Текст: Номер один
В Бурятии возбуждены два уголовных дела по статье 251 УК РФ (загрязнение атмосферы) по материалам проверки Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, сообщили в надзорном органе.
В результате проверки выявлены факты грубого нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ на очистных сооружениях поселка Селенгинск и ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат».
Допущенные нарушения повлекли многократное превышение ПДК по сероводороду, фенолу, метанолу, формальдегиду и другим загрязняющих веществам, отметили в прокуратуре.
Расследование уголовных дел находится под контролем прокуратуры.
Фото: epp.genproc.gov.ru
В результате проверки выявлены факты грубого нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ на очистных сооружениях поселка Селенгинск и ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат».
Допущенные нарушения повлекли многократное превышение ПДК по сероводороду, фенолу, метанолу, формальдегиду и другим загрязняющих веществам, отметили в прокуратуре.
Расследование уголовных дел находится под контролем прокуратуры.
Фото: epp.genproc.gov.ru
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